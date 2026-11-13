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Председателката на парламентарната комисия по правата на човека Атидже Вели, депутат от ДПС, обяви на брифинг в парламента, че само вчера е получила над 30 становища от заинтересовани страни и възмутени родители във връзка с намеренията на управляващите да променят режима за личните асистенти. От "Прогресивна България" внесоха промени в Закона за личната помощ, с които се замразява часовата ставка на 5,24 евро през 2027 г. за личните асистенти.

Парламентът

От ГЕРБ пък настояват за пълно оттегляне на Закона за личната помощ.

"Ние от парламентарната група на ДПС сме против отнемането на тези социални права - по толкова позорен и унизителен начин, особено на хората, които отглеждат своите деца и близки", заяви пред медиите в парламента Атидже Вели.

"Единственото решение е пълното оттегляне на законопроекта за промени в Закона за личната помощ, защото той трябваше да мине обществено обсъждане", каза по-късно пред журналисти в кулоарите на парламента Илиана Жекова от ГЕРБ-СДС. Тя изтъкна, че става въпроса за тема, която засяга цялото българско общество.

Като обърна внимание, че готвените изменения са предизвикали вълна от възмущение, Илиана Жекова коментира: "Това е нормално, защото тези промени са брутални и посягат на трудовите права на личните асистенти."

"Зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България" трябва се извини на всички български граждани за думите си, че "опозицията истеризира този процес". Да, даваме гласност на промените, които са направени, защото ако опозицията не алармира, то тогава тези промени могат да бъдат приети", допълни Жекова.

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На брифинга си депутатите от ДПС запознаха медиите и със своите предложени по бюджетните закони.

"Предлагаме отпадане на текстовете за домашната ракия. Не може под един знаменател да се поставят нарушители, които продават контрабандна ракия, и хора, които са решили да споделят домашна ракия със свои приятели и близки", заяви Атидже Вели.

От ДПС настояват още да няма шоково поскъпване на таксата за битови отпадъци в резултат на увеличението на данъчните оценки на имотите, като целта е домакинствата да не усетят в голяма степен поскъпването. 

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"По отношение на ДДС за предприемчивите хора, които извършват първа продажба на жилище или имот, предлагаме да отпадне тази регистрация по ДДС, която предлага правителството", добави народният представител.

Айтен Сабри представи друго предложение на ДПС - запазване на данък "Уикенд" в рамките на 3%, защото това ще бъде в полза на туристите.

Във връзка с данъчните облекчения за децата, ДПС предлага родителите да бъдат улеснени - всичко да бъде в данъчната декларация.

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