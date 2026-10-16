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"След брутален палеж на два служебни автомобила на ДПС в Търговище, структурата настоя за незабавни действия на МВР и прокуратурата", обявиха от пресцентъра на партията с лидер Делян Пеевски.

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В Районното управление на полиция в града разследват пожара, съобщиха в днешната си сводка от Областната дирекция на вътрешното министерство.

Снощи около 22,10 ч на улица в Търговище е възникнал пожар в два паркирани леки автомобила "Мерцедес Вито" със софийска регистрация. В резултат двете МПС са частично изгорели. Огънят е изгасен от служители на местната пожарна.

Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването се ръководят от прокурор от Районна прокуратура-Търговище.

От ДПС-Търговище заявиха, че автомобилите са били залети с леснозапалима течност в двигателната част, "което е създало сериозен риск не само за имуществото, но и за живота и здравето на живущите в района".

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"В навечерието на демократични избори подобни прояви ни връщат към мрачни времена, които вярвахме, че са останали в миналото. Насилието, сплашването и опитите за противопоставяне нямат място в едно демократично общество", пише още в декларацията на местната структура на партията.

ДПС-Търговище настоява за "незабавни, обективни и адекватни действия" от всички компетентни институции и очаква бързо и пълно разследване, установяване на извършителите и подвеждането им под отговорност.

"Демокрацията не може да съществува там, където страхът и насилието се използват като средство за натиск. Никой няма право да застрашава човешкия живот и да посяга на правото на свободно политическо участие", заявяват от партийната организация.

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