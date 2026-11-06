Според депутатите от Движението в разчетите липсват антиинфлационни мерки и икономически мерки за бизнеса и всичко това тика гражданите към прогресивно обедняване

680 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Правителството представи един бюджет, който е бюджет на социалния мираж и на фискалната безотговорност.

Това посочи на брифинг пред журналисти в парламента зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри по повод проекта на държавен бюджет, който управляващите представиха в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), предава БТА.

По думите на Сабри в бюджета липсват антиинфлационни мерки и икономически мерки за бизнеса. Всичко това тика гражданите на България към прогресивно обедняване, каза тя. За уязвимите групи има минимални увеличения, но това няма да помогне на хората да изкарат тежката зима, която предстои оттук нататък. Чухме много неща, които са само обещания, допълни Сабри.

Единственото нещо, с което може да се съгласим от това представяне, е, че този проект на бюджет наистина е един тежък камион без спирачки, който лети към пропастта, каза Станислав Анастасов от ДПС. Чухме много хубави пожелания за космическа индустрия, за гигафабрики, за изкуствен интелект. Да, това наистина е прекрасно, с някакъв хоризонт от 50 години, но в крайна сметка българските граждани имат един въпрос и той е как другият месец ще си платят сметките, посочи той.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

И докато управлението се устремило към космоса, искам да ви уверя, че българските граждани са здраво притиснати към земята, да не кажа смачкани от растящите цени, допълни той.

Анастасов посъветва управляващите да не лъжат Европейската комисия. Опитите за лъгане на Европейската комисия, историята показва от други държави, че не са завършвали добре, каза той. Уважаемо управление, няма как да заместите решаването на проблемите на хората с репресии. Това не работи и няма да сработи, посочи още той.

Този бюджет за нас остава откъснат от ежедневието на българина и по никакъв начин не предвижда решаване на основните проблеми на гражданите, каза народният представител Атидже Алиева. Това, че държавата ще харчи повече, не означава, че нейните граждани ще живеят по-добре. Не виждаме мерки, които да се борят с основните проблеми на хората, като растящите цени на храните. Чувайки приоритетите на правителството в бюджета, не чухме нито думичка за земеделие, за родно производство, за по-ниски цени и по-големи количества на българска продукция, които да се предлагат в търговските вериги, така че да се спомогне за намаляване на цените, каза тя.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.