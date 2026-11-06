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От ДПС обвиниха министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че използва едни и същи "кошаревски свидетели" по различни разработки, като поводът за изявлението на ПГ в кулоарите на НС беше последната акция в Гурково. 

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"Коя е бандата на кошаревските свидетели в България и кой е техният началник? Това е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев", обяви Стоянов пред медиите.

Той заключи, че четиримата задържани, които впоследствие бяха освободени - собственикът на "Булметал" Кольо Атанасов и още трима души, са свидетели срещу двама души от Гурково, които пък свидетелствали срещу Радослав Ревански, Христо Широков и Димитър Гавазов. Четиримата бяха обект на акция на ГДБОП и СДВР във връзка с разследване на евентуално незаконно поставяне на тракери за проследяване.

"Тези четирима задържани са основни свидетели по различни досъдебни производства и прокурорски преписки и сигнали срещу двама души от Гурково - баща и син Мариян и Георги Цоневи. Още повече, Мариян Цонев е кошаревски свидетел по делото, по което в ОП-Бургас се води досъдебно производство с обвиняем Радослав Ревансик, Христо Широков и Димитър Гавазов", заяви Калин Стоянов.

Той заяви, че министър Демерджиев, чрез различни поставени лица, "използва мрежа от кошаревски свидетели, които да дадат показания срещу когото и когато трябва". В замяна на това получавали протекция и решение на техните проблеми, твърди депутатът от ДПС.

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"Тук възниква въпросът кой в момента управлява МВР? Дали това не са криминално проявени лица, които не отричат, а дори открито казват, че всички кадрови решения от зам.-министър надолу минавали през тях, а също и организирането на такива зрелищни акции.", обвини още Калин Стоянов.

Халил Летифов, който е депутат от ДПС от Старозагорския регион, попита защо се намесва полиция в "едно дългогодишно протипоставяне" в Гурково. Тези показни акции трябва да престанат, призова той и допълни, че хората там са потресени.

"На какво основание, какво се случва, защо в дългогодишно противопоставяне се намесва полицията, без да дава информация? Защо се намесва редовият бизнес, защо не се дават отговори на близките и жителите на Гурково? Този страх, който витае там, очаква своето решение", попита депутатът, като подчерта, че ДПС няма нищо общо с тези хора.

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