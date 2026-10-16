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ДПС обвини министъра на регионалното развитие Иван Шишков в опит да отклони вниманието от съмненията за оскъпяване на обществените поръчки за мантинели чрез "кризисен пиар". От партията твърдят, че зад действията на министъра стоят икономически интереси, свързани с прекратяване на стари договори и сключване на нови на по-високи цени с приближени фирми.

Парламентът

Преди това Шишков обвини ДПС, че със сезиране на прокуратурата за предполагаеми нарушения при възлагане на поръчки за пътни ограничителни системи, защитава засегнати финансови интереси.

В разпространено до медиите съобщение от ДПС отхвърлят тези твърдения и отправиха нови обвинения срещу министъра.

"Опитът на министър Шишков да замете въпросите, които ДПС подаде към прокуратурата за съмнителни схеми за оскъпяване на поръчките за мантинели със засегнати икономически интереси не са нищо друго, освен несръчен опит за кризисен ПР.

Явно е, че единствените интереси, които са нарушени са тези на Шишков и партийната върхушка на Прогресивна България, които трескаво се опитват да овладеят всички публични финансови ресурси, като дори прекратяването на сключени преди години от Шишков договори е за да бъдат сключени на ново, на по-високи цени, с приближени фирми", посочват от партията на Делян Пеевски.

ДПС заявява, че ще продължи да събира информация и да сезират компетентните органи, тъй като според партията изграждането и поддържането на мантинелите трябва да гарантира безопасността на участниците в движението.

От партията настояват също регионалният министър Иван Шишков, финансовият министър Гълъб Донев и вътрешният министър Иван Демерджиев да се явят пред Народното събрание и да отговарят на въпроси за действията и бездействията си.

"Да имат мъжеството да се явят пред Народното събрание, за да отговарят за действията и бездействията си, вместо страхливо да се крият и да се изявяват само в контролирана среда и тик-ток комуникация", призовават от ДПС.

Шишков: В три района е плащано над допустимото за мантинели, ДПС защитава интереси
Виж още Шишков: В три района е плащано над допустимото за мантинели, ДПС защитава интереси

Спорът около обществените поръчки за мантинели се разгоря, след като регионалният министър Иван Шишков съобщи за установени сериозни разминавания между договорените и изплатените суми за пътни ограничителни системи. По думите му при договори за мантинели в три области са били установени плащания, надвишаващи с повече от 50% допустимите стойности. Шишков постави въпроса за начина, по който са възлагани и разплащани дейностите, и обвини ДПС, че с реакцията си защитава финансови интереси.

Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените, на храните, услугите и горивата, казаха от ДПС

Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените на храните, услугите и горивата, каза депутатът от ДПС Атидже Алиева-Вели по-късно в кулоарите на парламента.

Хората усещат ежедневното поскъпване. На фона на летящите цени, правителството намалява минималната работна заплата, намали пенсиите за новите пенсионери и ежедневно тегли нови дългове, които ще се плащат от нашите деца, посочи депутатът.

Настояваме да бъде разкрита истината за мантинелите, всички договори, които оповестихме, магическите формули, приети от Министерския съвет с вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, каза зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Халил Летифов.

Припомням, че подадохме сигнал в прокуратурата за конкретни договори, за които има значително оскъпяване на мантинелите, като те стъпват на магическата формула, представляваща оскъпяване до 160%. Когато оскъпяването е факт не можем да разберем защо се крият Гълъб Донев и Иван Шишков, а не дойдат да отговарят пред Народното събрание, където подлежат на контрол и да отговорят на всички съмнения за корупционни практики, добави Летифов.

Ще продължим да разкриваме всички съмнения за корупция, внушенията пред медиите трябва да почиват на факти, заяви Летифов. Когато се краде от мантинелите, а експертите казват, че те се огъват като солети - това пряко засяга здравето и живота на всички граждани и движението по пътищата, коментира още зам.-председателят.

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