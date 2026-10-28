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"По безспорен начин сме установили, че директорът на затвора в Бургас предварително, много преди съдебното заседание, е знаел, че кметовете на Сунгурларе и Белица Димитър Гавазов и Радослав Ревански ще бъдат оставени в ареста с постоянна мярка "задържане под стража", заяви на брифинг в Народното събрание Калин Стоянов, депутат от ДПС.

Парламентът

Той посочи, че след задържането на двамата кметове разглеждането на тяхната мярка за неотклонение се измества за миналия четвъртък. Заседанието е насрочено за 17:30 в четвъртък, но в 16:28 ч. директорът на затвора от Бургас изпраща писмо до Община Белица, с което ги уведомява, че Радослав Ревански ще гласува в затвора в Бургас, посочи Стоянов, цитиран от БТА.

Пет часа преди решението на съда, директорът на затвора знае, че Радослав Ревански ще бъде в ареста. Идентичен е случаят и с кмета на община Сунгурларе, каза Калин Стоянов.

От всичко тук изнесено е очевидно, че тези арести са политическа демонстрация и политически натиск върху една парламентарна група и върху една политическа партия и кметовете на тази политическа партия, каза заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид. Докарахме държавата до диктатура, която използва методите на бившата Държавна сигурност, същите методи ги виждаме в действие и същата омраза към една политическа партия, каза той.

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Малко по-късно директорът на затвора в Бургас Николай Стоянов коментара пред БТА думите на Калин Стоянов.

"Изпълнил съм решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) във връзка с изготвянето на избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода. Не съм знаел предварително какво ще се случи със задържаните кметове", заяви Николай Стоянов. 

"Трябваше да изпратя списъка на лицата, които имат право да гласуват в затвора в Бургас, за да могат да бъдат заличени от списъците по постоянен адрес. Това се прави преди всички избори", обясни директорът на бургаския затвор. И посочи, че към 22 октомври въпросните лица са били със статут на задържани и са се намирали в затвора. По думите му в този момент не е имало как да знае какво ще се случи впоследствие, тъй като е изпълнявал действащата процедура.

Николай Стоянов уточни, че заседанието за разглеждане на мерките за неотклонение е започнало на 22 октомври от 17:30 часа. Това означава, че уведомителните писма до съответните общини е трябвало да бъдат изпратени по-рано, а задържаните лица са били включени в избирателния списък на затвора в Бургас.

"Ако тези лица не бяха задържани, а освободени, се подава декларация по образец на ЦИК и те имат право да гласуват по постоянен адрес", каза още директорът на затвора в Бургас.

На 22 октомври Окръжният съд в Бургас реши кметовете на Сунгурларе и Белица да останат в ареста. Двамата бяха задържани при специализирани операции на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

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