Председателят на парламента участва във форум на "Приятелите на кохезията" в Братислава

529 Снимка: Пресцентър на Народното събрание

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За България запазването на централната роля и адекватното финансиране на кохезионната и общата селскостопанска политика са от решаващо значение.

Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова пред участниците в срещата на председателите на парламенти на страните от Вишеградската четворка и на страните от групата Преговори по Многогодишната финансова рамка 2028 - 2034 г. (V4 + "Приятели на кохезията").

Председателят на парламента направи изказване в рамките на форума в Братислава, Словакия. Тя подчерта, че форматът V4+"Приятели на кохезията" е подходящ за съвместно изразяване на общи послания и позиции по много от предизвикателствата в контекста на новата многогодишна финансова рамка.

България и още 16 държави от ЕС настояват да се запазят парите за кохезия и земеделие. В групата на "Приятелите на кохезията" са България, Кипър, Хърватия, Естония, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Чехия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Унгария. Срещу тях са "пестеливите" - Германия, Австрия, Дания, Финландия, Нидерландия и Швеция настояват следващият бюджет да бъде намален с няколкостотин милиарда евро спрямо предложената от Европейската комисия рамка.

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Затова Доцова изтъква, че е необходимо да бъде "постигнат консенсус, основан на баланс между източниците и размера на приходите за посрещане на традиционните нужди на ЕС и за справяне с предизвикателствата и осигуряване на резерв за гъвкавост в случай на непредвидени обстоятелства".

Конкурентоспособността и стратегическата автономност, свързаността, отбраната и сигурността също трябва да бъдат в центъра на следващия бюджет, подчерта Михаела Доцова. Тя уточни, че въпреки тяхната значимост финансирането им не трябва да бъде за сметка на традиционните политики - кохезионна и обща селскостопанска политика.

За ЕС постигането на навременно споразумение по следващата бюджетна рамка е от решаващо значение за осигуряването на необходимите инструменти и ресурси за изпълнение на неговите приоритети и за ефективно реагиране на възникващите предизвикателства, заяви председателят на Народното събрание. Това е особено важно в момент, когато се сблъскваме с изключително сложна геополитическа и вътрешнополитическа обстановка, характеризираща се с нарастваща политическа несигурност, засилващи се социални вълнения и продължаващ ценови натиск, посочи Михаела Доцова.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че най-големите предизвикателства продължават да са свързани с предложените нови собствени ресурси. Предвиденото разпределение на тежестта в приходната част на бюджета е силно небалансирано, а предложенията за нови категории собствени ресурси засягат в по-голяма степен по-слаборазвитите държави членки, в т.ч. България, подчерта Михаела Доцова. Очакваме това отрицателно финансово въздействие да бъде премахнато или поне значително смекчено, заяви тя и добави, че за постигане на споразумение са необходими съществени промени в тези елементи от преговорната рамка чрез отпадане на част от новите собствени ресурси. Предложенията за нови собствени ресурси, основани на Европейската система за търговия с емисии (ЕСТЕ) и акциза върху тютюна, предизвикват най-голяма загриженост поради очакваните непропорционално високи вноски, уточни председателят на парламента.

Председателят на Народното събрание подчерта, че ролята на националните парламенти значително е нараснала в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост. Законодателните ни институции ще участват и в одобряването на решението на Съвета за системата на собствените ресурси и вноските на държавите членки, посочи Михаела Доцова и добави, че парламентите имат възможност да проследят отчитането на позициите и опасенията на държавите членки при вземането на това важно решение.

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