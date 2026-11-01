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Председателят на Народното събрание Михаела Доцова сподели в официалния си профил във Facebook снимка, след като е упражнила правото си на глас.

Парламентът

Моят избор е последователността, опитът и държавността. Днес ние можем и трябва да гласуваме, написа Доцова.

Будителите са просвещавали, но също така са се борили да имаме право на избор, добави председателят на парламента.

Доцова честити Деня на народните будители и призова хората да гласуват.

"Гласувайте! И честит Ден на народните будители", завършва публикацията си Михаела Доцова.

По-рано повечето лидери на управляващите и на парламентарната опозиция дадоха своя вот на балотажа на президентските избори. Своето право на глас упражниха и двамата кандидати за "Дондуков"2 Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Подобно на първия тур, до обед лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не беше гласувал, но направи изявление, а водачът на ДПС Делян Пеевски запази мълчание и не се появи пред медиите. 

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