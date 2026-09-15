Доц. Наталия Киселова поиска поименно оповестяване на комисията по помилванията
Юристът разказа случай на жена, осъдена за наркотрафик и помилвана заради онкологично заболяване, която в последствие отново се оказва в затвора за същото
Чуйте статията:
Бившият председател на парламента доц. Наталия Киселова поиска поименно оповестяване на комисията по помилванията след скандала с осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов, който бе помилван в края на 2022 г.от Илияна Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент. Случаят бе изваден от лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев в петък, два дни по-късно той атакува Йотова с нови данни - че е "помилвала втори наркодилър, член на организирана престъпна група".
Президентски избори 2026
Шокиращо е, защото някои от затворниците нямат осигурителни права и тогава, когато изтърпяват наказанието - има лекарска помощ и се установява, че имат редица заболявания, просто в затвора е констатирано заболяването им. В голяма част от случаите има аргументи, че затворът го е разболял, посочи в интервю пред БНР Наталия Киселова, която е преподавател по Конституционно право.
"Присъдата е предпоставка да се поиска помилване. Така че във всеки индивидуален случай се правят първо запитвания към затворническата администрация и експертиза за медицинския статус на лицето. Имало е случаи, освен единична, тройна и петорна, е имало и седморна. Единственият случай на среща имам с вицепрезидента Маргарита Попова, тя направи среща с лице, осъдено на смърт, променено в доживотна присъда без замяна. И дилемата пред всеки е да реши, как да направи компромис между справедливостта и от друга страна хуманността, милосърдието. И това е сериозен въпрос за укорими престъпления, става дума за хора с най-тежки престъпления. Във всичките мандати такива са най-често случаите, когато дълго са стояли в затвора настъпват отклонения", разказа доц. Киселова.
Тя е била е съветник, а след това и секретар по правните въпроси на президента Росен Плевнелиев и член на Комисията по българско гражданство към вицепрезидента Илияна Йотова.
В предаването "Преди всички" Наталия Киселова коментира и обясни подробно как протича процесът на помилване, какви са комисиите и как се стига до решението на вицепрезидента да помилва затворник.
"В мандата на президента Желев има помилвани 1500 затворници, цифрите са условни, защото няма статистика. При Петър Стоянов са 1008, при Първанов и вицепрезидента Ангел Марин са 529, при Плевнелиев и Попова - 28, като вчера Плевнелиев сподели единственият случай - издал указ и са 27+1 затворниците. За 9 години Радев и Йотова имат 28 помилвани лица. Сериозно намаляване има на броя, което се дължи на това, че се е стабилизирало законодателството. Най-много помилвани има при първите трима президенти, защото има смяна на част от наказанията - олекотяване или смяна на смъртното с доживот, без право на замяна и доживотен затвор", посочи бившият председател на Народното събрание.
Киселова се спря и помилвания от Йотова Огнян Атанасов - "петричкия Ескобар".
"Не бих се взирала в престъплението, ако четете присъдите никога не бихте искали да бъде помилвано лицето. Трябва да се гледат обстоятелствата след влизането в сила на присъдата. Това, което показва профилът на помилваните от Йотова е, че са се увеличи присъдите за лица, които са наркотрафиканти. Повече хора с такива престъпления изтърпяват наказания и това променя профила на молителя", посочи юристът.
Доц. Киселова разказа, че в Комисията по помилване в Министерството на правосъдието винаги един от членовете е лекар, за да разчете правилно експертизите, "защото другите са юристи или криминолози".
"През годините критиките към българската държава са за условията за изтърпяване на наказания в затворите. И това е хуманистичен аспект за изтърпяване на наказанията", обърна внимание тя.
И добави: "Очаквам следващите дни да се оповестят поименно членовете на комисията, ще се види, че това са уважавани лекари. Ако погледнем през годините, е имало два подхода - когато доц. Пушкарова беше председател при Плевнелиев се държеше да има публичност на състава. При останалите нямаше публичност. Не си представяйте, че това е решение, което някой взима еднолично, минава се през мнението на много институции. Когато говорим за максимална публичност и когато не се оповестяват имената, то е, за да не им се влияе. В Конституцията от 1971 г. съставът на комисията по помилване е бил секретен".
Доц.Киселова разказа за жена в Сливенския затвор, осъдена за наркотрафик, която е била помилвана от вицепрезидента Ангел Марин, защото била болна в четвърти стадии на онкологично заболяване. И след две години отново се оказала в Сливенския затвор - вкарвала наркотици дори в затвора.
"Шокът при мен беше, че молбите за помилване бяха идентични и тя очакваше да има второ помилване. В този смисъл да критикуваме, че след помилването има престъпление, няма връзка с помилването, когато бъде помилвано лице, то да се държи законосъобразно. И вижте библията - Пилат Понтийски по отношение на Исус и Варава, помилва престъпника... и след това си измива ръцете", каза в заключение преподавателят по конституционно право.