Юристът разказа случай на жена, осъдена за наркотрафик и помилвана заради онкологично заболяване, която в последствие отново се оказва в затвора за същото

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Бившият председател на парламента доц. Наталия Киселова поиска поименно оповестяване на комисията по помилванията след скандала с осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов, който бе помилван в края на 2022 г.от Илияна Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент. Случаят бе изваден от лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев в петък, два дни по-късно той атакува Йотова с нови данни - че е "помилвала втори наркодилър, член на организирана престъпна група".

Шокиращо е, защото някои от затворниците нямат осигурителни права и тогава, когато изтърпяват наказанието - има лекарска помощ и се установява, че имат редица заболявания, просто в затвора е констатирано заболяването им. В голяма част от случаите има аргументи, че затворът го е разболял, посочи в интервю пред БНР Наталия Киселова, която е преподавател по Конституционно право.

"Присъдата е предпоставка да се поиска помилване. Така че във всеки индивидуален случай се правят първо запитвания към затворническата администрация и експертиза за медицинския статус на лицето. Имало е случаи, освен единична, тройна и петорна, е имало и седморна. Единственият случай на среща имам с вицепрезидента Маргарита Попова, тя направи среща с лице, осъдено на смърт, променено в доживотна присъда без замяна. И дилемата пред всеки е да реши, как да направи компромис между справедливостта и от друга страна хуманността, милосърдието. И това е сериозен въпрос за укорими престъпления, става дума за хора с най-тежки престъпления. Във всичките мандати такива са най-често случаите, когато дълго са стояли в затвора настъпват отклонения", разказа доц. Киселова.

Тя е била е съветник, а след това и секретар по правните въпроси на президента Росен Плевнелиев и член на Комисията по българско гражданство към вицепрезидента Илияна Йотова.

В предаването "Преди всички" Наталия Киселова коментира и обясни подробно как протича процесът на помилване, какви са комисиите и как се стига до решението на вицепрезидента да помилва затворник.

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"В мандата на президента Желев има помилвани 1500 затворници, цифрите са условни, защото няма статистика. При Петър Стоянов са 1008, при Първанов и вицепрезидента Ангел Марин са 529, при Плевнелиев и Попова - 28, като вчера Плевнелиев сподели единственият случай - издал указ и са 27+1 затворниците. За 9 години Радев и Йотова имат 28 помилвани лица. Сериозно намаляване има на броя, което се дължи на това, че се е стабилизирало законодателството. Най-много помилвани има при първите трима президенти, защото има смяна на част от наказанията - олекотяване или смяна на смъртното с доживот, без право на замяна и доживотен затвор", посочи бившият председател на Народното събрание.

Киселова се спря и помилвания от Йотова Огнян Атанасов - "петричкия Ескобар".

"Не бих се взирала в престъплението, ако четете присъдите никога не бихте искали да бъде помилвано лицето. Трябва да се гледат обстоятелствата след влизането в сила на присъдата. Това, което показва профилът на помилваните от Йотова е, че са се увеличи присъдите за лица, които са наркотрафиканти. Повече хора с такива престъпления изтърпяват наказания и това променя профила на молителя", посочи юристът.

Доц. Киселова разказа, че в Комисията по помилване в Министерството на правосъдието винаги един от членовете е лекар, за да разчете правилно експертизите, "защото другите са юристи или криминолози".

"През годините критиките към българската държава са за условията за изтърпяване на наказания в затворите. И това е хуманистичен аспект за изтърпяване на наказанията", обърна внимание тя.

И добави: "Очаквам следващите дни да се оповестят поименно членовете на комисията, ще се види, че това са уважавани лекари. Ако погледнем през годините, е имало два подхода - когато доц. Пушкарова беше председател при Плевнелиев се държеше да има публичност на състава. При останалите нямаше публичност. Не си представяйте, че това е решение, което някой взима еднолично, минава се през мнението на много институции. Когато говорим за максимална публичност и когато не се оповестяват имената, то е, за да не им се влияе. В Конституцията от 1971 г. съставът на комисията по помилване е бил секретен".

Доц.Киселова разказа за жена в Сливенския затвор, осъдена за наркотрафик, която е била помилвана от вицепрезидента Ангел Марин, защото била болна в четвърти стадии на онкологично заболяване. И след две години отново се оказала в Сливенския затвор - вкарвала наркотици дори в затвора.

"Шокът при мен беше, че молбите за помилване бяха идентични и тя очакваше да има второ помилване. В този смисъл да критикуваме, че след помилването има престъпление, няма връзка с помилването, когато бъде помилвано лице, то да се държи законосъобразно. И вижте библията - Пилат Понтийски по отношение на Исус и Варава, помилва престъпника... и след това си измива ръцете", каза в заключение преподавателят по конституционно право.

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