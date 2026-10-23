Според експерта по сигурност и бивш зам.-ректор на Академията на МВР охранителят на Михаела Доцова е трябвало да окаже първа помощ на пострадалата журналистка

7257 Снимка: кадър Нова телевизия

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В случая, при който журналистката Соня Колтуклиева бе изблъскана от бодигардовете на председателя на парламента Михаела Доцова има каскадни грешки от страна на охраната, смята експертът по сигурност и бивш заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов.

"В случая охраняваното лице няма как да влияе на тези събития. Тука е каскадна грешка, каскадни грешки от страна на охраната и ръководителя на охранителния екип", изтъква той. И описва грешките на бодигардовете:

"Първото нещо, което трябва да се направи, след като охраняваното лице влезе в колата - шофьорът трябва да заключи вратата. След като целият охранителен екип е вътре, това се вижда много добре. Този, който е в дясната страна на шофьора на автомобила, който вози председателя на Народното събрание, това е старшият на екипа. Той ръководи цялата група.

В момента, в който той се качи и подаде команда "Тръгваме", шофьорът заключва вратата и тръгва. Това е първата грешка. Втората грешка е охранителят, който осигуряваше вратата на охраняваното лице, много рано напусна поста си. Всъщност това даде възможност на лице, което е извън охраната, съвсем спокойно да достъпи до ръкохватката на вратата и да я отвори. Това е груба грешка. Той трябва да се махне в момента, когато охраняваното лице е в безопасност и автомобилът е тръгнал".

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Доц. Милен Иванов посочи и друга грешка на охраната.

"Другото, което е - той като разбра, че е направил сериозна грешка, подходи много грубо. Дали залитна или дали е просто проблем на подготовката му, не се вижда много ясно на клипа, но резултатът е ясен - лицето, върху което той въздейства - журналистката Соня Колтуклиева, беше повалена на земята. Това е просто прекомерна сила в случая. Но според мен това е в резултат на проблеми в моториката на движението на охранителя и охранителните процедури. Той просто разбра, че сгреши, и то доста жестоко. И в съзнанието му е избухнала идеята, че той ще бъде наказан и се опитва да компенсира това нещо с непрофесионални действия", допълни експертът.

Бившият заместник-ректор на Академията на МВР е категоричен, че задължение на охранителя е да окаже първа помощ на пострадалия гражданин.

"По закон неоказването на първа помощ на лице в безпомощно състояние е престъпление. Ако вие сте го причинили, тогава просто това си е задължение. Очевидно тук имаме или небрежност при изпълнение на служебните задължения, или самонадеяност. Тези неща ще ги квалифицира прокуратурата. Но служителят, който видя какво направи, той беше просто длъжен да остане там, той има такава подготовка за оказване на първа долекарска помощ, да я окаже, ако има нужда от такава. Ако това надхвърля неговите способности, да извика веднага 112 и да изчака Спешната помощ. Това е безспорен факт, това е част от професията", подчерта доц. Милен Иванов.

По думите му ограничаването на движението на лица е правомощие на НСО.

"Това им е работата. Със сигурност те постоянно се сблъскват с такива ситуации. Но да съдим по един инцидент за състоянието на НСО не би трябвало. Виждаме инцидент, в който има очевидно непрофесионални действия, но това не бива да се прехвърля върху дейността на цялата служба", е заключението на доц. Иванов.

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