Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

В случая, при който журналистката Соня Колтуклиева бе изблъскана от бодигардовете на председателя на парламента Михаела Доцова има каскадни грешки от страна на охраната, смята експертът по сигурност и бивш заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов.

Кабинетът "Радев"

"В случая охраняваното лице няма как да влияе на тези събития. Тука е каскадна грешка, каскадни грешки от страна на охраната и ръководителя на охранителния екип", изтъква той. И описва грешките на бодигардовете:

"Първото нещо, което трябва да се направи, след като охраняваното лице влезе в колата - шофьорът трябва да заключи вратата. След като целият охранителен екип е вътре, това се вижда много добре. Този, който е в дясната страна на шофьора на автомобила, който вози председателя на Народното събрание, това е старшият на екипа. Той ръководи цялата група.

В момента, в който той се качи и подаде команда "Тръгваме", шофьорът заключва вратата и тръгва. Това е първата грешка. Втората грешка е охранителят, който осигуряваше вратата на охраняваното лице, много рано напусна поста си. Всъщност това даде възможност на лице, което е извън охраната, съвсем спокойно да достъпи до ръкохватката на вратата и да я отвори. Това е груба грешка. Той трябва да се махне в момента, когато охраняваното лице е в безопасност и автомобилът е тръгнал".

Колтуклиева: Опитват да изкарат мен виновна. Аз бях с телефон, не с оръжие
Виж още Колтуклиева: Опитват да изкарат мен виновна. Аз бях с телефон, не с оръжие

Доц. Милен Иванов посочи и друга грешка на охраната.

"Другото, което е - той като разбра, че е направил сериозна грешка, подходи много грубо. Дали залитна или дали е просто проблем на подготовката му, не се вижда много ясно на клипа, но резултатът е ясен - лицето, върху което той въздейства - журналистката Соня Колтуклиева, беше повалена на земята. Това е просто прекомерна сила в случая. Но според мен това е в резултат на проблеми в моториката на движението на охранителя и охранителните процедури. Той просто разбра, че сгреши, и то доста жестоко. И в съзнанието му е избухнала идеята, че той ще бъде наказан и се опитва да компенсира това нещо с непрофесионални действия", допълни експертът.

Бившият заместник-ректор на Академията на МВР е категоричен, че задължение на охранителя е да окаже първа помощ на пострадалия гражданин.

"По закон неоказването на първа помощ на лице в безпомощно състояние е престъпление. Ако вие сте го причинили, тогава просто това си е задължение. Очевидно тук имаме или небрежност при изпълнение на служебните задължения, или самонадеяност. Тези неща ще ги квалифицира прокуратурата. Но служителят, който видя какво направи, той беше просто длъжен да остане там, той има такава подготовка за оказване на първа долекарска помощ, да я окаже, ако има нужда от такава. Ако това надхвърля неговите способности, да извика веднага 112 и да изчака Спешната помощ. Това е безспорен факт, това е част от професията", подчерта доц. Милен Иванов.

По думите му ограничаването на движението на лица е правомощие на НСО.

"Това им е работата. Със сигурност те постоянно се сблъскват с такива ситуации. Но да съдим по един инцидент за състоянието на НСО не би трябвало. Виждаме инцидент, в който има очевидно непрофесионални действия, но това не бива да се прехвърля върху дейността на цялата служба", е заключението на доц. Иванов.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4427
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10130
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12182
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1516
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2377
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5498
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3861
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1511
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432