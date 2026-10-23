Дискусията в ЕП на Алис Вайдел беше открита с призив за подкрепа към "Възраждане"
Особено много ни радва да виждаме в цяла Европа, че нашите партньори постигат успехи, заяви Рене Ауст, председател на парламентарната група на "Европа на суверенните нации"
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Поредна подкрепа на високо ниво от "Алтернатива за Германия" за Костадин Костадинов и Петър Волгин - кандидати за президент и вицепрезидент на "Възраждане".
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Алис Вайдел беше в Европейския парламент през изминалите дни, където проведе политическа дискусия на тема "Нашата нова сделка за Европа". На нея тя се срещна с евродепутати от групите в патриотичния спектър в Европейския парламент и с независими евродепутати.
Дискусията беше открита от Рене Ауст - председател на парламентарната група на "Европа на суверенните нации", която "Възраждане" и "Алтернатива за Германия" създадоха заедно в Европейския парламент.
"И особено много ни радва да виждаме в цяла Европа, че нашите партньори също постигат успехи. Затова бих искал да заявя по този повод, че на нашите приятели в България на президентските избори в неделя пожелаваме много успехи", каза Рене Ауст.
Алис Вайдел оказа голяма чест на "Възраждане", тъй като дискусията, за която тя дойде в Европейския парламент, беше открита с поздрав и подкрепа за партньорите ѝ от България, които участват в кандидатпрезидентската надпревара.
Дни преди това Костадин Костадинов съобщи за предстояща двустранна среща между "Възраждане" и "Алтернатива за Германия" в началото на декември.
Светът е голям и за България има огромен набор от възможности за развитие и напредък, стига да го пожелаем. Ето защо е крайно време да направим различен избор с номер 11.
Костадинов и Волгин - различният избор с номер 11 в бюлетината!
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