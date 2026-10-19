Дипломат №1 на Китай пристига в София за срещи с Румен Радев и Велислава Петрова
За последен път външният министър на Пекин Ван И бе в България преди 11 години
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Китайският министър на външните работи Ван И пристига на официално посещение в България днес.
Кабинетът "Радев"
Дипломат №1 на Пекин ще се срещне с министър-председателя Румен Радев и с българския външен министър Велислава Петрова.
Двустранните отношения между България и Китай, възможностите за разширяване на сътрудничеството и актуални международни въпроси ще са сред водещите теми на обиколката на Ван И, който бе първо в Азербайджан, а след София ще посети и Черна гора и Хърватия.
Маршрутът му обхваща важни логистични центрове и балкански инфраструктурни партньори по Средния коридор, известен още като Транскаспийски международен транспортен маршрут. Този коридор свързва Китай с европейските пазари, като преминава през Казахстан, прекосява Каспийско море до Азербайджан и продължава през Грузия и Турция, заобикаляйки Русия, отбеляза китайският в. "Саут Чайна морнинг пост".
Страните, които Ван ще посети, са ангажирани и с инициативата на Пекин "Един пояс, един път" - схема за глобална търговия и инфраструктура, центрирана около Китай.
Хърватия, Черна гора и България са важни партньори за Китай в Югоизточна Европа, заяви говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин и допълни, че Пекин поддържа важно сътрудничество с тези страни в областта на търговията, инвестициите, туризма и инфраструктурата.
Ван посети България за последен път като външен министър през 2015 г.