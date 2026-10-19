Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Китайският министър на външните работи Ван И пристига на официално посещение в България днес. 

Кабинетът "Радев"

Дипломат №1 на Пекин ще се срещне с министър-председателя Румен Радев и с българския външен министър Велислава Петрова.

Двустранните отношения между България и Китай, възможностите за разширяване на сътрудничеството и актуални международни въпроси ще са сред водещите теми на обиколката на Ван И, който бе първо в Азербайджан, а след София ще посети и Черна гора и Хърватия. 

Маршрутът му обхваща важни логистични центрове и балкански инфраструктурни партньори по Средния коридор, известен още като Транскаспийски международен транспортен маршрут. Този коридор свързва Китай с европейските пазари, като преминава през Казахстан, прекосява Каспийско море до Азербайджан и продължава през Грузия и Турция, заобикаляйки Русия, отбеляза китайският в. "Саут Чайна морнинг пост".

Страните, които Ван ще посети, са ангажирани и с инициативата на Пекин "Един пояс, един път" - схема за глобална търговия и инфраструктура, центрирана около Китай.

Хърватия, Черна гора и България са важни партньори за Китай в Югоизточна Европа, заяви говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин и допълни, че Пекин поддържа важно сътрудничество с тези страни в областта на търговията, инвестициите, туризма и инфраструктурата.

Ван посети България за последен път като външен министър през 2015 г.

 

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4429
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10130
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12189
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1520
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2378
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5499
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3863
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1511
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432