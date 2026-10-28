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Военните министри и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция се срещат тази сутрин в София, за да обсъдят сигурността и отбраната в Черноморския регион. Поводът са нарастващите всеки ден рискове, каза Димитър Стоянов.

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"Тази среща е предизвикана от ситуацията, която беше предизвикана преди седмица-две с нанасянето на удари по търговски кораби в икономическата зона, в териториалното море, в зоната, която е до териториалното море. Надявам се, че на днешната среща ще бъдем единни, аз съм убеден, ще набележим конкретни мерки за сигурността в нашия регион и да реагираме, да реагираме адекватно на всяка една заплаха, която би се случила в нашия регион, в черноморския регион. Имаме подготвени и политически изказвания, имаме подготвени съответно и военни предложения, които ще бъдат обсъдени с нашите колеги, за да излезем накрая с единно мнение от тази среща", заяви той преди началото на разговорите.

На въпрос на БНТ предвижда ли се усилване на военноморското присъствие в икономическата зона от страна на трите държави, въпреки законовите ограничения, Димитър Стоянов отговори: "Знаете, че в икономическата зона България няма суверенитет."

Снимка: БТА

Относно бъдещ меморандум за липса на военни действия в Черно море военният ни министър заяви: "Това, което сме коментирали, единствено са политически послания и второто, което е военни мерки. Ние сме работили в тази посока. Не сме говорили и не сме коментирали бъдещ меморандум, който да бъде бъдещ меморандум, който да бъде отправен към Русия или която и да е друга страна. Говорим за наши мерки, които да бъдат взети за осигуряване на свободата на корабоплаването. Военните мерки могат да бъдат коментирани единствено и само след като бъдат договорени съвместно с другите две страни."

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Рисковете нарастват с всеки изминал ден, подчерта той.

В тристранна среща участват министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, министърът на отбраната на Румъния Щефан-Раду Опря, заместник-началникът на отбраната на Румъния генерал-лейтенант Драгош-Думитру Якоб, министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер, началникът на отбраната на Турция генерал Селчук Байрактароглу и водени от тях делегации. След приключването на пленарните разговори се очаква тримата министри да направят изявления.

"Ще бъде предложен координационен механизъм между България, Румъния и Турция с цел по-бърза реакция при ситуации, засягащи сигурността в Черноморския регион", каза българският министър на отбраната.

"Необходимо е да има координационен механизъм между трите държави, за да реагираме още по-бързо във всяка ситуация по отношение на свободата на корабоплаването и сигурността в морския регион, добави военният министър. Той отбеляза, че подобен координационен механизъм би помогнал за вземането на правилни и адекватни решения в сложни ситуации и би бил в интерес на трите държави.

Днес Министерският съвет ще вземе решение по два меморандума - единият е за включването на България в проекта за противодействие на нисколетящи заплахи, а другият - за придобиване на зенитни ракети "Мика" за българските патрулни кораби, съобщи още Димитър Стоянов.

Снимка: БТА

В средата на октомври премиерът Румен Радев съобщи в Народното събрание за скорошното провеждане на тристранната среща, припомня БТА. "Ние имаме вече установено интензивно партньорство в рамките на Многонационалната противоминна група между България, Румъния и Турция, така че тази комуникация е изградена и работи", заяви тогава премиерът. По инициатива на министър Стоянов бяха проведени разговори между министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. "На същото ниво се водят разговори и между началниците на отбраната и другата седмица ще има среща на министрите на отбраната на тези три страни с началниците на отбраната, така че ние да постигнем една много по-добра координация и взаимодействие по отношение на наблюдението, ситуационната осведоменост и възможностите за по-бърза реакция в подобни случаи", каза тогава министър-председателят.

Няколко дни по-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов също каза, че очаква скоро да бъде проведена тристранната среща между България, Румъния и Турция и добави, че най-важното е в Черноморския регион да бъде разработена единна стратегия за действие заедно с Румъния и Турция. По-рано този месец Димитър Стоянов проведе и телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция.

От НАТО също обявиха миналата седмица, че ще бъдат изпратени още самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове в Черно море след поредица от атаки с дронове срещу кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс. Най-малко пет товарни кораба бяха ударени близо до бреговете на Румъния и България през изминалите 10 дни. Най-малко 23-ма моряци бяха обявени за изчезнали или за мъртви.

Снимка: БТА

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