Pостигнато e съгласие за създаване на механизъм за координация между България, Турция и Румъния

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България, Румъния и Турция са единни в позицията си, че категорично осъждаме атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море. Това заяви на пресконференция министърът на отбраната Димитър Стоянов след тристранната среща между министрите и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция, посветена на сигурността и отбраната в Черноморския регион. Срещата се състоя в София.

Трагичните инциденти представляват опасна ескалация на напрежението и създават сериозни рискове за сигурността на корабоплаването, каза още Стоянов.

Министърът благодари на колегите си от Румъния и Турция, че са се отзовали на поканата за днешната среща. Той определи това като ясен знак за споделената отговорност между държавите да действат заедно в условия на усложнена регионална обстановка.

Като черноморски държави и съюзници в НАТО имаме обща отговорност да предприемем необходимите действия за гарантиране на сигурността и свободата на корабоплаването в региона. Призоваваме за незабавно спиране на атаките, които застрашават търговските кораби, морската инфраструктура и безопасността на морските дейности, заяви Димитър Стоянов. Изразяваме съпричастност към близките на загиналите моряци и пълна солидарност с държавите, чиито граждани и плавателни съдове са пострадали. Настояваме за стриктно спазване на международното право, изтъкна още министърът.

Димитър Стоянов посочи, че основният въпрос, който е бил обсъден днес, е как трите държави заедно да засилят сигурността в Черно море. Общата ни позиция, е че предизвикателствата пред регионалната сигурност изискват координирани действия, своевременен обмен на информация и ефективно сътрудничество. Приехме текст на съвместно изявление на тримата министри. Договорихме стъпки за засилване на обмена на информация, повишаване на ситуационната осведоменост и усъвършенстване на възможностите за ранно предупреждение, обясни министърът на отбраната.

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Стоянов съобщи, че е постигнато съгласие за създаване на тристранен механизъм за координация в Черно море, чрез който трите страни ще правят регулярни консултации, ще обменят информация и ще определят следващите практически мерки за укрепване на регионалната сигурност и стабилност. Нашето разбиране е, че сигурността в Черно море е обща отговорност, която изисква общи действия. Ще работим съвместно на политическо и военно ниво за деескалация на напрежението, укрепване на регионалната стабилност и гарантиране свободата на корабоплаване, каза Стоянов.

Договорено е и да се състоят срещи на политическо ниво в Букурещ и на военни експерти в Анкара в кратки срокове.

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