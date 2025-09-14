"Хората очакват алтернатива. Възможно е такъв да се появи", каза президентският секретар по сигурност и отбрана

2451 Снимка: БТА

Секретарят по сигурност и отбрана на президента Димитър Стоянов не изключи възможността за бъдещ политически проект около президента Радев.

"Решението дали ще има такъв нов политически субект е в ръцете на президента Радев. Няма как аз да го кажа, по простата причина, че не участвам в партийно инженерство.

Но в крайна сметка се говори, че е необходима алтернатива и много хора я чакат. Възможно е да има и такъв проект", коментира Стоянов в ефира на Нова телевизия.

Попитан дали ще се включи, той отвърна, че трябва да получи покана, а такава няма отправена. В отговор на въпроса кога се очертава във времевия хоризонт евентуален политически проект на Румен Радев, секретарят му по отбрана заяви, че не е моментът да се говори за "нероден Петко".

"Нека да се появи на бял свят и тогава да коментираме каква е целта на този проект, кои са националните интереси, които защитава и така нататък", отговори уклончиво той. Той парира констатацията за зачестилите критики на президента към управляващите, като припомни, че неговото поведение е такова от 2017 г.

Досега, по думите му, на "Дондуков" 2 не са се занимавали с партийно строителство.

"Президентската институция не е правила нито един политически проект, даже и тези, които ни се приписват - като ПП и "Възход", категорично отрече той.

По повод думите на президента по време на честването на 6 септември и използването на думата "деребеи", Стоянов беше категоричен:"Това беше конструктивна критика към състоянието на изпълнителната и съдебната власт. Няма нищо общо между президента и Пеевски, независимо че той използва същия израз в речите си".

На упрека, че Радев не е обединител на нацията, както изисква основният закон, защото постоянно критикува изпълнителната власт, Димитър Стоянов заяви, че напротив - Конституцията позволява на държавния глава да прави политически изказвания.

"Когато критикува, има за какво, и той го прави наистина добре", отговори Стоянов. И добави, че "президентът изразява единството", но "няма как да бъде обединено доброто със злото".

"Невъзможно е да се обединяват всички необединими части", допълни секретарят на президента. И изтъкна довода за това:

"В НС има двама човека, които са узурпирали буквално изпълнителната власт и това са Борисов и Пеевски. Нямаме нищо общо с Делян Пеевски. И няма и да имаме", категоричен бе той.

По отношение на побоя над полицейски началник в Русе, Стоянов определи случая като "интересен казус с много спекулации", и разкритикува вътрешният министър Даниел Митов за поведението му.

"Митов още не е влязъл в обувките на вътрешен министър, а вече се държи като партиен говорител. Вместо да даде яснота за случая, атакува президента и опозицията. Това беше безсмислена пресконференция", отбеляза президентският секретар.

Стоянов потвърди още веднъж, че президентът няма да подпише указ за назначението на Деньо Денев начело на Държавна агенция "Национална сигурност", заради продължаващата чистка в ДАНС.

Секретарят на президента по отбрана коментира навлизането на дронове в небето на Румъния и Полша. "България е уязвима, армията не е модернизирана, а изпълнителната власт е доминирана от окупатори", коментира Димитър Стоянов.

Стоянов подчерта, че риск за България винаги има, особено поради географската ни близост до зоната на конфликта в Украйна, но добави, че дроновете, използвани от Русия, обикновено се насочват по-северно от нашата страна.

"За съжаление, се готвим за война от типа на Втората световна, а не за съвременен конфликт. Нямаме дори 3D радари – те трябваше да бъдат закупени още през 2023 година", напомни бившият служебен министър по отбрана.

Той разкритикува мудността в процеса на модернизация на армията и отбеляза, че президентът Румен Радев вече е свикал три Консултативни съвета за национална сигурност (КСНС) по темата, но напредъкът е „изключително бавен“.

В разговора Стоянов коментира и опитите за отслабване на президентската институция, включително решението администрацията на президента да не ползва вече услугите на НСО.

"Това е политическа атака и опит да се блокира институцията на държавния глава", каза Стоянов.

