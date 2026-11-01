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Съпругата на Румен Радев също даде израз на радостта си от победата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Десислава Радева не изневери на стила си в сюблимни моменти да избира песен за поздрав или да подчертае емоционалното си състояние, вместо словесен коментар.

Президентски избори 2026

Радева се включи в еуфорията на съпруга си, управляващите и партиите, застанали зад победилата президентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, като не отправи поздрава си към тях, а към загубилите.

"Днес победи нормалността! С тази песен искам да поздравя кандидатите Гюров-Кандев и екипа им", написа във "Фейсбук" Радева и сподели видеоклипа на парчето на "Металика" - "За кого бие камбаната".

"Да им пожелаем приятно слушане", пишат нейни съмишленици.

Има и такива, които са добавят свои предложения за следизборния плейлист. 

"С Ваше позволение ще добавя и Контрол - "Най-щастливия ден", пише потребител под коментара на Десислава Радева. 

Съпругата на Румен Радев направи коментар с песен и вечерта след президентския дебат по БНТ.

"За мен винаги е удоволствие да гледам интелигентна, знаеща и уверена жена", коментира Радева по адрес на Илияна Йотова.

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"За другото ... помним ли Плевнелиев?!", направи тя сравнение между Андрей Гюров и предишния президент, който беше избран като кандидат на ГЕРБ през 2011 г.

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