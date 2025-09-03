Изследванията й са показали множество сраствания в обастта на белия дроб

561 Снимка: Фейсбук страницата на Десислава Иванчева

Бившата кметица на софийския район "Младост" Десислава Иванчева, която през юли излезе от Сливенския затвор предсрочно, след като беше помилване от вицепрезидента Илияна Йотова, отново е била в болница. За това съобщи самата Иванчева на нейната фейсбук страница.

"Отново бях в болница, от 6 дни, с двустранна пневмония, в резултат на множеството нелекувани усложнения в затвора, в допълнение и с астмата ми, която се обостряше често там от влагата в помещенията, се оказа, че от един обикновен летен вирус за два дни съм развила двустранна пневмония. Изследванията ми показват множество сраствания в областта на белия дроб. Явно от тук нататък ще си нося последствията от липсата на лечение в затвора дълго време", пише Десислава Иванчева.

От поста й става ясно, че днес са я изписали, но още седмици ще продължа лечението й вкъщи.

Съобщението й във фейсбук е придружено със с нейна снимка от болницата.

През май, няколко месеца преди да излезе на свобода Иванчева също беше в болница, за изследване на микроаденома на хипофизната жлеза, който има.

Десислава Иванчева получи 6-годишна ефективна присъда по делото за корупция - поискан и получен подкуп от 75 000 евро от строителния предприемач Александър Ваклин. Тя беше задържана при акция в центъра на София на 17 април 2018 г. Тогава от автомобила, в който пътуваха Иванчева и заместничката й Биляна Петрова, бяха иззети предварително белязани евробанкноти.

Освен лишаване от свобода, Иванчева беше осъдена за плати 12 хил. лева глоба и лишена от право да заема ръководна държавна и общинска длъжност за осем години.

Бившата кметица на столичния квартал "Младост" изкара зад решетките повече от 5 години след присъдените й шест. През юли тя изненадващо бе помилвана от вицепрезидента Илияна Йотова и само няколко часа по-късно вече бе на свобода.

Снимки от излизането й от сливенския затвор ВИЖТЕ ТУК>>>

