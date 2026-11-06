Депутатите сведоха глави в памет на Вежди Рашидов, ГЕРБ: Беше човек, който обединява
"Емоционален човек, много колоритен, често извън рамките, които обществото и политиката поставяха пред него", зцаяви в декларация Тома Биков
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Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов, който беше председател на 48-ото Народно събрание.
Парламентът
Новината за кончината му съобщи парламентарната председателка Михаела Доцова, която призова НС да го почете.
"С дълбоко прискърбие ви съобщавам, че е починал Вежди Рашидов - големият български творец и видният български скулптор, обществен деятел, министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-мото Народно събрание", каза Доцова веднага след като откри заседанието.
"Това е човек, който остави следа в българското изкуство и в българския политически живот", отбеляза тя и призова да почетат паметта му с едноминутно мълчание. Поклон пред паметта му, каза още Доцова.
От името на ПГ на ГЕРБ Тома Биков, който беше сред близкото обкръжение на Рашидов, заяви в декларация от трибуната, че България е загубила един ценен човек, който ще липсва на всички.
"Това е голяма загуба не само за неговото семейство, за нашата парламентарна група, а и за българското общество, защото Вежди беше емоционален човек, много колоритен, често беше извън рамките, които обществото и политиката поставяха пред него и се опитваха да му наложат", посочи Биков.
"Той беше човек, който обичаше да обединява и да събира. Неслучайно той беше избран за председател на 48-ото Народно събрание в момент, в който парламентът беше блокиран, партиите бяха разделени и се оказа, че единствената пресечна точка и възможност за избор беше Вежди Рашидов", добави народният представител от ГЕРБ-СДС.
"Това беше и първият български гражданин от турски произход, който оглави българския парламент, и то не по квота, а по повод себе си - той успя да обедини иначе несъвместими формации да го подкрепят", подчерта Биков, цитиран от БТА.
Депутатът припомни, че като министър на културата Рашидов остави редица завършени проекти, които ще останат и занапред.
Творецът Вежди Рашидов, който беше дълго време и част от политиката у нас като парламентарист и като министър на културата, почина след кратко боледуване малко преди да навърши 75 г.
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Почина Вежди Рашидов
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