Парламентът одобри на първо четене законопроекта на Министерския съвет за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) със 169 гласа "за", 3 "против" и 28 "въздържал се", предава БТА.

С промените се въвежда нов учебен предмет "Добродетели и религия", езикова подкрепа за деца, които не владеят в достатъчна степен български език, ежегодна, а не на четири години, атестация на учителите и нова професионална квалификация "ранно учене и грижа", която да обхваща периода от 0 до 7 години.

Отхвърлени бяха другите два законопроекта на Елисавета Белобрадова от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и на Николай Денков (ПП-ДБ). Срокът за предложения между първо и второ четене да бъде максималният от 28 дни, решиха още депутатите.

Дебатите по трите законопроекта за изменение на ЗПУО продължиха около пет часа. Акцент в дискусията беше предложената ежегодна атестация на учителите и новият учебен предмет "Добродетели и религия".

Новият предмет от задължителните учебни часове е насочен към формиране на устойчива нравствена култура, морална преценка и разбиране на различни гледни точки, посочва в мотивите си Министерският съвет (МС). Предлага се да се изучава по избор като "Религия - православие", "Религия - ислям", или "Добродетели/етика", като по този учебен предмет няма да се пишат оценки. Учители са тези, които ще преподават предметите, няма нито едно дете да бъде карано да учи религия против волята му, основната програма ще бъде по добродетели, обясни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на промените.

В законопроекта на МС са разписани нови два вида езикова подкрепа - интеграционно обучение в индивидуална форма на обучение за ученици от I до VII клас, което позволява първоначално ускорено усвояване на българския език и постепенното им интегриране в паралелка с ученици от същия клас, както и подготвителен езиков клас в дневна, индивидуална, вечерна или дистанционна форма на обучение за учениците, които въобще не владеят български език.

Предвидена е промяна в статута на математическите и природо-математическите гимназии в специализирани училища, с прием след четвърти и след седми клас. Предлага се математическите и природоматематическите гимназии да приемат ученици в V клас и да им предоставят специализирана подготовка до завършване на средно образование, без да е нужно учениците да кандидатстват отново в същите училища.

"Добродетели и религии" влиза в програмата най-рано през учебната 2026-2027 година
Приетите след IV клас ученици по свое желание въз основа на резултатите от националното външно оценяване след VII клас може да кандидатстват за прием в други училища, като освободените от тях места се попълват с други ученици. В същото време математическите и природоматематическите гимназии ще могат да осъществяват държавен план-прием и на изцяло нови паралелки с ученици след VII клас.

Предвижда се осигуряване на транспорт на деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците от първи до 12. клас със специални образователни потребности, които пътуват ежедневно за обучение в друго населено място.

