Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман. Заемайки поста, Филипова се превръща и в потенциален кандидат за служебен премиер.

Парламентът

"За" бяха 128 депутати, "против" - 56, въздържаха се шестима народни представители. В гласуването не участва парламентарната група на "Възраждане".

На 18 август омбудсманът Велислава Делчева внесе в парламента кандидатурата на Мария Филипова за поста на неин заместник.

В съобщението до Росица Кирова, председател на Парламентарната комисия за пряко участие на гражданите и жалбите и взаимодействие с гражданското общество, Делчева посочва, че Филипова притежава многогодишен професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите, добавя БТА.

Преди гласуването депутатите дебатираха кандидатурата на Мария Филипова за заместник-омбудсман.

При представянето ѝ омбудсманът Велислава Делчева изтъкна, че при избора е надделяло юридическото образование на претендента, работата ѝ с гражданите.

Тя демонстрира експертиза при защита на основните права на човека, която би могла да използва при работата си, ако бъде избрана за заместник-омбудсман, каза националният обществен защитник. Делчева отбеляза, че в концепцията си Филипова поставя акцент върху много чувствителни за правата на човека теми. Има експертиза в областта на наказателното право, детското правосъдие. Може да допринесе много за връзката на институцията с гражданите, изтъкна още Делчева.

Кандидатката за замeстник-омбудсман пред депутатите: От политика не разбирам
Виж още Кандидатката за замeстник-омбудсман пред депутатите: От политика не разбирам

Сред проблемните сфери в бъдещата си работа Филипова е поставила акценти върху опасните за децата продукти, въвеждане на еврото, топлофикационните дружества, обясни Велислава Делчева. Решението да се кандидатира за заместник-омбудсман е нейно лично и не е подтикната от никого, подчерта омбудсманът. Сред посочените приоритети е и да бъде по-близо до хората, да работи с уязвимите групи лица.

Снимка: БТА

Най-много атаки и критики към кандидатурата на Мария Филипова дойдоха основно от "Продължаваме промяната - Демократична България" и "Морал, единство, чест" (МЕЧ).

Снимка: БТА

Мария Филипова събра най-много точки - 15, след изслушването пред Комисията по оценяването за заместник-омбудсман.

