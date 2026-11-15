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Пенсионният модел е такъв, какъвто е. Спекулациите по темите са излишни, добрата власт е тази, която има и задна скорост, както беше със Закона за личния асистент, но реформа е необходима - имаме 800 000 ТЕЛК-а. Ако приемем, че 2 милиона са в работоспособна възраст, означава, че ние сме на ръба на катастрофа. Това мнение изрази в интервю пред БНР депутатът от "Прогресивна България" Димитър Здравков, член на бюджетна комисия в НС и председател на комисията по образование.

"Този финансов ресурс от фалшивите телкове е редно да се насочи към хората в нужда и децата с увреждания, за да се създава интеграция и подоходна политика", посочи Здравков в предаването "Неделя 150". За оттеглянето на законопроекта за личните асистенти, той каза: "Вярвам, че към в темата се подходи добронамерено и беше търсено решение за подобряване на ситуацията, но не бяха отчетени някои фактори. Беше взето правилно решение за оттегляне".

Здравков обясни, че работата на синдикатите е да поддържат в кондиция стачната готовност и "не бива да ги съдим":

"Бюджет 2026 и 2027 са обсъдени със социалните партньори, учителското съсловие, мисля, че е най-голямото - над 90 000 души, имат не само добро равнище на заплащането, но и има какво да се желае. Ние трябва да удържаме и възстановим статута на българския учител като авторитет и среда за работа и това са предизвикателства, които ни предстоят".

Според депутата от "Прогресивна България" за пътната безопасност трябва да се обърне внимание на подготовката на шофьорите и санкциите.

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"Важно е пътищата да отговарят на това като стандарт, а не да наблюдаваме една и съща фирма как строи пътища в България и съседна Сърбия", посочи той. И допълни, че според доклада на Сметната палата, МРРБ "завари тревожна ситуация", а числата за инхаус поръчката за мантинели се използват спекулативно: "Не всичко, което е законно, е морално, щом е допуснато в закона е възможност, стига да има достатъчно контрол. 1,8 млрд. евро Шишков има наследени към общините, нещо чудовищно".

За бюджета за 2027 г. Димитър Здравков каза:

"Бюджет 2027 е на честната амбиция за постигане на устойчиво развитие. Дълго време бяхме свикнали да получаваме "мирния дивидент". Отделяхме по- малко средства за отбрана, но войните ни отнеха този "мирен дивидент" и сега трябва да дадем за отбрана. Бюджет 2027 е бюджет на развитието и разумната политика - увеличаваме стипендиите на учениците с 20%, от 10 на 12 евро, стипендии за докторанти с 12,65%, подкрепа на студентите, изграждане на нови физкултурни салони, ремонт и строителство на детски градини. Нали всичко това минава през общинските бюджети, какъв е проблемът, че липсва едно или друго приложение, след като има политика на правителството?", попита депутатът.

Така той обясни и защо няма конкретика в парите за общините и техните проекти.

В "Неделя 150" Здравков отговори и на критиките на Фискалния съвет към Бюджет 2027 и обясни защо рафинерията в Бургас няма да плаща данък свръхпечалба: "Данъкът свръхпечалба е като извънредна мярка и се налага въз основа на финансовите резултати през последните 5 години. И ако видите, рафинерията е на загуба. Не можем да не държим сметка, че дружествата в енергийния сектор плащат своя дан във Фонд за енергийна сигурност. Естествено е да бъде изключен от икономическите субекти, които плащат данък свръхпечалба".

На въпроса, вярва ли Здравков, че рафинерията, платила данък само през 2022, работи на загуба, той отговори: "Аз гледам числата, не мога да кажа дали собствеността има отношения към финансовия резултат".

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