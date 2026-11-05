Денков за представянето на бюджета в УНСС: Пунта мара и истинско безобразие
Според председателя на парламентарната група на "Продължаваме промяната" правителството не знае как да управлява и се учи в движение
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Пунта мара и истинско безобразие - така председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков коментира пред медиите в парламента намерението на управляващите да представят проектобюджета за следващата година не в парламента, а в УНСС.
Парламентът
"Това е нова "академична иновация", с която да се прехвърли отговорността за безобразията от Министерски съвет (МС) и Министерството на финансите (МФ) към някой друг. Понеже видяха, че Асен Василев вече не може да им е виновен и затова решиха, че хората с тоги могат да свършат тази работа, когато обясняват как ще обеднеят хората през следващата година, как ще увеличат данъците, как на хората и на бизнеса ще им е по-трудно. Вместо да поемат политическата отговорност, те я прехвърлят върху академичното ръководство на УНСС", каза акад. Денков.
И добави: "Това, разбира се, е поредното безобразие. Институционално, съгласно Конституцията, ако искат да направят нещо подобно, трябва да поканят експертите в Министерския съвет - те да кажат експертното си мнение, след което политиците да вземат политическо решение."
Официалното представяне на проекта на Закона за държавния бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре, 6 ноември, от 13:00 часа в Аула "Максима" на Университета за национално и световно стопанство, съобщиха официално от Министерството на финансите.
"Всичко това е, извинявайте, ще цитирам един друг премиер - една "пунта мара", с която да се скрие истинският проблем в този бюджет, който ни се предлага - че населението ще обеднее и бизнесът ще страда. И обяснението не е в това, че са заварили някакви тежки проблеми - и през 2022-ра година имаше проблеми, когато започна войната, но тогава се справихме. Истинският техен проблем е в това, че те не знаят как се управлява държава и в момента се учат в движение", каза още бившият премиер.
"Аз действително вече наричам това правителство правителство на лъжата. Няма никакво съмнение, че непрекъснато ни засипват с лъжи. Няма друго определение в момента. Трябва да престанат да лъжат. Както написах в един пост - хората в Съединените щати разбраха, че лъжите помагат за избори, но пречат за управление. Крайно време е да го разберем и в България", каза още той.
Денков бе запитан и за коментар по намеренията на правителството да закрие Комисия по досиетата като самостоятелен орган, като прехвърли нейните функции към Държавна агенция "Архиви" (ДАА).
"Отново опит да се скрие истината. В предизборната кампания премиерът Радев казваше, че те ще бъдат за прозрачността. Очевидно е, че все още има какво да се крие в тази комисия и примерът на Унгария го показва. С този етап с ролята на тайните служби трябва да се приключи. И Унгария приключва с тази тема, като отваря досиетата, а България приключва, като се опитва да скрие кой от службите участва в Министерския съвет, кой е в Народното събрание, кой е по различните комисии. Това е грешният начин."
Николай Денков отговори и на въпроса защо лидерът на ПП Асен Василев не е присъствал на брифинга на кандидат-президента Андрей Гюров в изборната нощ. Денков припомни, че към момента на брифинга, Асен Василев вече е направил своето политическо изявление, с което е представил позицията им. "Няма никакъв специален знак тук. Ние подкрепяхме Андрей Гюров през цялото време, подкрепихме го на изборите, все още сме в чудесни отношения", подчерта акад. Денков.
А на въпросите очаква ли нов политически проект, начело с Андрей Гюров и дали той би бил кандидатът на дясната общност за кмет на София, Денков отговори, че това са въпроси към Андрей Гюров, не към него.