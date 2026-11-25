Коалицията настоява за данъчни облекчения, инвестиционни сметки за новородени и нови социални помощи, финансирани чрез съкращаване на неефективни разходи в бюджета

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Коалицията "Демократична България" внесе в Народното събрание пакет от 15 конкретни мерки в подкрепа на българското семейство като първи етап от по-широка дългосрочна стратегия. Представителите на обединението настояват семейството да бъде поставено на първо място в националния политически дневен ред заради пряката му връзка с демографския прираст, брутния вътрешен продукт и стабилността на социалните системи. Авторите на предложението изчисляват общата стойност на пакета на под 200 милиона евро, като посочват конкретни източници за неговото финансиране без натоварване на държавните финанси.

Инициативите са разпределени в няколко основни тематични направления, обхващащи стимулирането на раждаемостта, жилищната политика, отглеждането на малки деца и подкрепата за ученици и деца със специални образователни потребности.

В сферата на семейното планиране се предлага създаване на сметка "Бъдеще", в която държавата да внася еднократно по 1000 евро при раждането на всяко от около 50 000 новородени годишно. Сумите ще бъдат инвестирани на международните финансови пазари до навършване на 60-годишна възраст на титуляра с прогнозен годишен разход за хазната от 50 милиона евро. За улесняване на първото закупен имот от млади семейства с поне едно дете се предвижда държавна гаранция чрез Българската банка за развитие, покриваща задължителното банково самоучастие от 15 до 20 процента за имоти на стойност до 300 000 евро, при осигурен ресурс от 20 милиона евро. Допълнително се предлага намаление с 23 на сто на данъка при придобиване на първо жилище за родители до 29 години.

Пакетът включва данъчни облекчения за родените деца в размер на 500 евро за едно дете, 1000 евро за две и 2000 евро за три деца, както и целева помощ за близнаци и тризнаци в размер на 70 процента от обезщетението за майчинство до едногодишна възраст. За по-добър достъп до ранна грижа се предвиждат по-високи компенсации за неприетите деца в ясли и детски градини, както и десетократно увеличаване на ресурса за изравняване на държавната издръжка в самостоятелните ясли.

За стимулиране на професионалната реализация се предлага изплащане на пълния размер от 100 процента на обезщетението за отглеждане на дете през втората година при връщане на майката на работа, освобождаване от семестриални такси за майки студентки до 27 години и увеличение на стипендиите за българските студенти от историческите общности в чужбина.

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Във фокуса на мерките за по-големите деца попада създаването на национална програма за безплатен спорт и рехабилитация на ученици от първи до седми клас с гръбначни изкривявания или наднормено тегло с първоначален бюджет от 10 милиона евро. Предвижда се още въвеждане на ранен скрининг за езикови затруднения по време на задължителните профилактични прегледи, финансиране на целодневна организация за паралелки на деца със специални образователни потребности в центровете за подкрепа и отделяне на 20 милиона евро за помощи на семейства с трайно увредени деца.

За административно улеснение се предвижда изграждането на единен електронен портал "Моето семейство", който автоматично да информира родителите за полагащите им се облекчения и помощи срещу сумата от 1.5 милиона евро.

Финансирането на целия пакет от под 200 милиона евро според "Демократична България" може да бъде обезпечено чрез съкращаване на неефективни капиталови разходи с 500 милиона евро и генериране на 500 милиона евро приходи от дивиденти чрез продажба на акционерни дялове в дружества от структурата на Българския енергиен холдинг.

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