Коалицията настоява съветът трябва да потвърди недвусмислено: България отхвърля нови сфери на влияние и всяка договореност, която позволява на Кремъл да ограничава съюзническото присъствие и отбраната ни

318 Снимка: "Булфото"

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"Демократична България" настоява президентът Илияна Йотова незабавно да свика Консултативния съвет за национална сигурност по две непосредствени заплахи: поредните атаки срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона и руските претенции в Абу Даби за ограничаване на съюзническата отбрана в Европа.

В писмо до медиите от "Демократична България" посочват, че след петте атакувани кораба през октомври и вчерашното бедствие с BETUL 8, чийто екипаж съобщава за удари с дронове, днес има нов случай с GAS HUSKY.

"На КСНС на 7 октомври не подкрепихме заключителната декларация, защото бяха отхвърлени предложенията ни за нота до Русия срещу нападателни действия в българската икономическа зона и категоричен призив Москва да приеме пълно и незабавно прекратяване на огъня. Днес настояваме за отчет какво е направено оттогава за наблюдението, противодействието на дронове и координацията със съюзниците", пише в писмото до медиите, цитирано от БНТ.

В Абу Даби Москва настоява за връщане на съюзническото военно присъствие към конфигурацията от 1997 г., спиране на разширяването и военната дейност на НАТО в Източна Европа и прекратяване на западните оръжейни доставки за Украйна, посочват от ДБ. Претенциите включват премахване на ядреното споделяне в НАТО и ограничения върху предоставянето на френска и британска ядрена защита на други европейски държави.

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"Това е опит преговорите за Украйна да се превърнат в пазарлък за сигурността на цяла Европа. България е пряко засегната. Кремъл не може да определя кой има право да ни защитава и с какви средства. На този фон резервите на Радев към преамбюла на декларацията от Дъблин изискват конкретно обяснение. Настояваме да бъдат представени точните възражения. Поведението на Радев и Йотова показва опасно подценяване на риска. Неясните позиции и предпазливостта спрямо Кремъл правят България по-уязвима за натиск и отслабват доверието в решимостта ни да действаме със съюзниците. КСНС трябва да изслуша службите, военните и отговорните министри и да препоръча конкретни мерки за морска сигурност: постоянна координация с Румъния и Турция, противодронови способности и защита на корабоплаването и критичната инфраструктура. Правителството трябва да посочи срокове, отговорни институции и финансиране", пишат още от ДБ.

От "Демократична България" подчертават, че КСНС трябва да потвърди недвусмислено: България отхвърля нови сфери на влияние и всяка договореност, която позволява на Кремъл да ограничава съюзническото присъствие и отбраната ни. Сигурността на България не може да се заменя с резерви, внушения и снишаване, добавят от коалицията.

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