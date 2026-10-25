Настоящият държавен глава е получила най-силна подкрепа сред хората над 60 г. и 32% от висшистите при 36% за нейния опонент

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Възрастта и образованието очертават съществени разлики в електоралните нагласи на избирателите. Илияна Йотова е получила най-силна подкрепа сред хората над 60 години и избирателите с основно образование, докато Андрей Гюров води при младите и висшистите. В същото време жените в България предпочитат настоящия президент, докато мъжете дават минимално предимство на кандидата, подкрепен от ПП-ДБ.

Това сочи демографският профил, изготвен от социологическата агенция "Алфа рисърч", въз основа на данните от екзитпола от днешния президентски вот. Резултатите разкриват отчетливи различия в подкрепата за основните кандидати за "Дондуков 2" според пола, възрастта и образованието на избирателите.

При мъжете надпреварата е почти изравнена, но Андрей Гюров получава 34% от гласовете срещу 33% за Йотова. Значително по-голяма е разликата сред жените, където държавният глава събира 39% и изпреварва опонента си с 10 процента - Гюров е подкрепен от 29% от гласувалите.

Кандидатът на "Възраждане" Костадин Костадинов остава на трета позиция и в двете групи, с 13% подкрепа сред мъжете и 11% сред жените.

Делът на избирателите, избрали опцията "Не подкрепям никого", пък е 4% при мъжете и 6% при жените.

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Възрастта също се очертава като съществен фактор за разпределението на гласовете. Най-младите избиратели, на възраст между 18 и 30 години, предпочитат Андрей Гюров, който събира 38% от подкрепата им. Илияна Йотова остава втора с 31%, а Костадин Костадинов получава 9%. Другите кандидати привличат общо 15% от младите гласоподаватели, докато 7% заявяват, че не подкрепят никого.

При избирателите между 31 и 60 години съревнованието е значително по-оспорвано, но с леко предимство за Йотова. Тя получава 35% срещу 33% за Гюров. Костадинов и останалите кандидати са с по 13%, а 6% от гласувалите в тази възрастова група не подкрепят никого.

Най-отчетлива е преднината на настоящия президент сред хората над 60 години. Илияна Йотова печели подкрепата на 48% от тях - почти половината от гласувалите в тази група. За Андрей Гюров гласуват 22%, а Костадин Костадинов получава 10%. Другите кандидати събират общо 18%, докато едва 2% избират опцията "Не подкрепям никого".

Данните по образование очертават друга съществена разлика между електоралните профили на двамата водещи претенденти. Сред хората с висше образование Гюров излиза начело с 36%, изпреварвайки Йотова, която получава 32%. Костадинов събира 10%, останалите кандидати - 17%, а 5% от висшистите не подкрепят никого.

Графика: Стоян Гогов, Dir.bg

При избирателите с основно образование картината е почти огледална. Илияна Йотова има убедителна преднина с 52% от гласовете, докато Гюров получава 15%. Категорията на останалите кандидати събира 23%, кандидатът на "Възраждане" е с 7%, а 3% от гласувалите не подкрепят никого.

Данните от паралелното преброяване на 100% на агенция "Алфа рисърч" показват, че Илияна Йотова е на първа позиция с 34,6% подкрепа на проведените днес избори за президент. Тя повежда с 1,9 процента пред кандидата, подкрепен от ПП-ДБ, Андрей Гюров, който получава 32,7% от гласовете на избирателите. Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,6%.

4,6% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 22,5% към 20.00 ч.

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