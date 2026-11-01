Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Благодаря на полицаите, които не позволиха изборите да бъдат опорочени, заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев.

Президентски избори 2026

"Справихме се", повтори на няколко пъти вътрешният министър.

"Показахме, че в България могат да се организират и провеждат демократични избори по начин, по който те са организират и провеждат в цивилизованите европейски държави", каза Демерджиев.

Според него полицаите са направили така, че вотът да е такъв, какъвто го показват българските граждани.

"Създадохме много добра организация за първия и втория тур на президентските избори и това показа, че вместо опашки, изборите могат да изглеждат по-различен начин", каза още той.

Вътрешният обаче посочи, че е имало "странни активности" от кметове през последната седмица преди балотажа.

"Хората искаха справедливост и ще получат справедливост", добави Демерджиев.

Изводът на вътрешния министър е, че резултатът от балотажа не е повлиян в никаква степен от порочните практики по купуване на гласове.

 
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Хайди Клум се маскира за Хелоуин като... отрязаната си ръка (снимки) Лайф
Хайди Клум се маскира за Хелоуин като... отрязаната си ръка (снимки)
9626
Много повече от завръщане. ЦСКА отвори вратите не само на стадион, а на нова ера (Снимки) Корнер
Много повече от завръщане. ЦСКА отвори вратите не само на стадион, а на нова ера (Снимки)
11545
Паника в Сърбия заради отнетия лиценз на банка, свързвана с Вучич Бизнес
Паника в Сърбия заради отнетия лиценз на банка, свързвана с Вучич
7566
"Истински щурм" на посетители на изложбата на Ван Гог в музея "Крьолер-Мюлер" в Нидерландия Impressio
"Истински щурм" на посетители на изложбата на Ван Гог в музея "Крьолер-Мюлер" в Нидерландия
6405
Светът в кадър: Между историята и истерията URBN
Светът в кадър: Между историята и истерията
4093
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят Trip
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят
3804
Най-красивият футболист обожава боб с яйца! Вкусотии
Най-красивият футболист обожава боб с яйца!
3905
Облачен и дъждовен ще бъде денят на балотажа Времето
Облачен и дъждовен ще бъде денят на балотажа
1018