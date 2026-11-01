"Справихме се", повтори на няколко пъти вътрешният министър

81 Снимка: БТА

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Благодаря на полицаите, които не позволиха изборите да бъдат опорочени, заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев.

"Справихме се", повтори на няколко пъти вътрешният министър.

"Показахме, че в България могат да се организират и провеждат демократични избори по начин, по който те са организират и провеждат в цивилизованите европейски държави", каза Демерджиев.

Според него полицаите са направили така, че вотът да е такъв, какъвто го показват българските граждани.

"Създадохме много добра организация за първия и втория тур на президентските избори и това показа, че вместо опашки, изборите могат да изглеждат по-различен начин", каза още той.

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Вътрешният обаче посочи, че е имало "странни активности" от кметове през последната седмица преди балотажа.

"Хората искаха справедливост и ще получат справедливост", добави Демерджиев.

Изводът на вътрешния министър е, че резултатът от балотажа не е повлиян в никаква степен от порочните практики по купуване на гласове.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.