Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Чуйте статията:
Благодаря на полицаите, които не позволиха изборите да бъдат опорочени, заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев.
"Справихме се", повтори на няколко пъти вътрешният министър.
"Показахме, че в България могат да се организират и провеждат демократични избори по начин, по който те са организират и провеждат в цивилизованите европейски държави", каза Демерджиев.
Според него полицаите са направили така, че вотът да е такъв, какъвто го показват българските граждани.
"Създадохме много добра организация за първия и втория тур на президентските избори и това показа, че вместо опашки, изборите могат да изглеждат по-различен начин", каза още той.
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Вътрешният обаче посочи, че е имало "странни активности" от кметове през последната седмица преди балотажа.
"Хората искаха справедливост и ще получат справедливост", добави Демерджиев.
Изводът на вътрешния министър е, че резултатът от балотажа не е повлиян в никаква степен от порочните практики по купуване на гласове.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.