Републиканската ни пътна мрежа е огледало на едно корупционно наследство, заяви вътрешният министър

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Липсата на работещо ранно сигнализиране през таблата на ТОЛ камерите и отсъствието на връзка с Пътна полиция са превърнали пътната инфраструктура в "паметник на безхаберието", а тези, които десетилетия наред са строили некачествено, нямат никакво морално право на критика. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в позиция в социалната мрежа "Фейсбук" след тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия".

Публикацията му идва, след като по-рано през деня от ГЕРБ и ДПС поискаха оставки в кабинета заради трагедията.

Демерджиев разкритикува липсата на технологична готовност за подобни кризисни ситуации.

"Недопустимо е, че за толкова години не бе изградена работеща система за ранно сигнализиране чрез таблата на ТОЛ системата. Нямаше изградена връзка за подаване на информация от ТОЛ камерите в реално време към пътните полицаи. Инфраструктурата, която трябваше да пази животи, беше превърната в паметник на безхаберието. Години наред средства, предназначени за сигурност и модернизация, бяха отклонявани в посоки, които нямат нищо общо с обществения интерес и присвоявани", пише министърът.

Той отхвърля политическите нападки и обвинява предишните управления в оставяне на компрометирана пътна мрежа.

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"Тези, които в продължение на две десетилетия се гордееха с магистрално строителство, докато в действителност ни оставяха пътища с тесни ленти и компрометирано качество, днес нямат нито моралното, нито политическото право на критика. Републиканската пътна мрежа на България не е просто асфалт, тя е огледало на едно корупционно наследство. Тези, които чрез всяка открадната стотинка превърнаха пътищата ни в бойно поле, от което системно събираме жертви, рано или късно ще платят цената за своите действия и ще се изправят пред Закона!", заявява Демерджиев.

По думите му физическият фактор за катастрофата е била внезапна приземна мъгла, която само за минути е ограничила видимостта до едва 10 метра и е неутрализирала реакциите на шофьорите.

Демерджиев подчертава, че ведомството му от месеци работи спешно по директно свързване на ТОЛ камерите с Пътна полиция и поставяне на активни предупредителни табла по рамките, защото "сигурността на българските граждани не може да бъде заложник на безхаберието и кражбите на обществен ресурс".

Той изразява съболезнования към близките на загиналите, благодари на спасителните екипи, изнасяли ранени на ръце.

"Няма да спрем, докато не осигурим справедливост и законова възмездност за всеки, допринесъл за днешното състояние на пътищата", категоричен е министърът.

Острата реакция на Демерджиев идва след коментари от страна на опозицията по-рано днес. Депутатът от ДПС и бивш шеф на МВР Калин Стоянов настоя за незабавни оставки в правителството, като разкритикува Демерджиев за липса на патрули и обяви, че системата "BG-ALERT" е задействана закъсняло вместо за превенция.

Почти едновременно с това от ГЕРБ поискаха оставки, като бившият регионален министър Николай Нанков посочи, че пътният участък не е бил обработен, а депутатката Десислава Танева заяви, че сама е минала оттам и на трасето е липсвала каквато и да е сигнализация или полицейско присъствие.

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