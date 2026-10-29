Установен е джип, свързан с убийството на Слави Бинев, заяви вътрешният министър и предупреди за купуване на гласове преди балотажа

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Кръгът на обвиняемите лица по разследването срещу задържаните кметове на Белица и Сунгурларе вероятно ще се разшири, тъй като събраните доказателства за източване на публичен ресурс са солидни, а дейността е огромна по своите мащаби. Това съобщи пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той беше категоричен, че проверките на обществени поръчки и дейности с потенциално източване на средства текат в цялата страна и органите на реда действат без никакъв партиен подбор.

"Допускам, че има солидни доказателства. Огромна по мащаби е тази дейност. Очаквам да се разшири кръгът на хората, замесени в тази дейност, и на кръга на обвиняемите. Не подбираме дали кметовете са на ДПС или друга политическа сила, навсякъде структурите ни проверяват обществените поръчки и дейности, свързани с потенциална възможност за източване на обществен ресурс. Не са причините в нас, че откриваме и кметове на ДПС, замесени в тези дейности. Има немалко кметове, които проверяваме в цялата страна. И не са само кметове на ДПС", посочи Демерджиев.

В рамките на брифинга вътрешният министър съобщи новина и около разследването на убийството на Слави Бинев, като разкри, че криминалистите са локализирали автомобил, свързан с престъплението.

"Всички обстоятелства се установяват. Установен е един автомобил, който по някакъв начин свързваме и с разследването, за което ме питахте преди малко. Но тече разследване и установяваме обстоятелствата... Да, установен е джип, установен е и на кого е. Така или иначе, ние установяваме обстоятелствата, довели до решението на този човек да извърши убийството, и ще ги изясним в пълнота. Работим активно по този въпрос", отбеляза Демерджиев.

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Освен по криминалните казуси, министърът заяви, че има сериозно активизиране на изборната търговия в дните преди предстоящия балотаж, като сигналите постъпват предимно за купуване на вот в полза на една от кандидатските двойки.

"Първият тур на изборите премина изключително спокойно и не се наблюдаваха такива практики, но лошото е, че в последните дни се активизират и все повече сигнали получаваме в тази посока, особено в подкрепа на една от двойките", коментира той.

Демерджиев призова политическите сили да запазят спокойния тон от първия тур и да не прибягват до порочни практики: "Не може гласове да се търсят и намират по този начин или някой да формира опит да натрупа вот чрез търговия".

Той допълни, че полицията подхожда изключително прецизно към сигналите, за да няма спекулации за тенденциозни действия, но там, където се докаже престъпление, служителите действат решително. Министърът отбеляза, че наред с познатия контингент, в търговията с гласове вече се засичат и нови лица.

По темата за тежките катастрофи и войната по пътищата Иван Демерджиев подчерта, че липсата на цялостна държавна стратегия принуждава МВР да действа основно "на мускули".

"В нормалните държави, в които пътният травматизъм стои по съвсем различен начин, ролята на полицията е около 33%. Тоест ние се мъчим да заместим в момента липсващите държавни и общински институции, които трябва да поемат останалите почти 70%. Няма как да го направим сами. Правим всичко възможно, но панацеята ще бъде изработването и приемането на тази цялостна стратегия. Хоризонтът за нейното прилагане е 2027 година, включително с нормативни и организационни изменения", заяви той.

Министърът поясни, че съвместно с транспортното и регионалното министерство се разработва цялостен план, който вече започва да се прилага.

"Ако забелязвате обаче, вследствие на действията на полицията бяха сменени гумите на много от превозните средства. Спряха да летят такива превозни средства през мантинелите... Засега единствено полицията, както ще кажа, на мускули се бори с това явление", обобщи вътрешният министър, като уточни, че конкретните финансови параметри по бюджета за догодина и възнагражденията в МВР ще бъдат коментирани в началото на следващата седмица.

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