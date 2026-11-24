Не се потвърждава информацията за връзка между полицейски служител и един от задържаните за блудство, уточни вътрешният министър

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Полицейските действия срещу злоупотребите с фалшиви решения на ТЕЛК ще продължат до окончателното пресичане на тази незаконна практика, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти.

Той уточни, че проведената вчера операция е обхванала три области в страната и сред задържаните има и лекари, съобщи пресцентърът на вътрешното министерство. По думите му действията са част от целенасочените усилия на МВР за противодействие на злоупотребите с публични средства, включително в системата на здравеопазването.

Министърът подчерта, че подобни схеми не само ощетяват държавния бюджет, но и накърняват правата на хората, които действително се нуждаят от медицинска помощ и експертни решения.

"Това е по-скоро началото. Тази линия ще я следваме, докато не приключат тези злоупотреби", категоричен беше Демерджиев. Той припомни, че още преди месец е предупредил, че предстоят подобни действия след ясните задачи, поставени от премиера Румен Радев.

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Министър Демерджиев призова за по-решителни действия от страна на другите правоохранителни органи. "Апелирам тези, на които са им ясни нещата и схемите, да се събудят и да започнат да подпомагат държавата. Това е тяхната работа", допълни той, визирайки очевидно прокуратурата.

По повод инцидента с прегазената абитуриентка в Драгоман министърът съобщи, че служителят на Гранична полиция е незабавно отстранен от длъжност. Срещу него е започнала дисциплинарна проверка, като по думите на Демерджиев има всички основания да се очаква тя да приключи с дисциплинарно уволнение.

Във връзка с разследването на блудствени действия спрямо непълнолетно момиче министърът съобщи, че СДВР и дирекция "Вътрешна сигурност" проверяват действията на полицейските служители, посетили адреса след първоначален сигнал за силен шум. Изясняват се времето за реакция, предприетите действия и евентуални пропуски при посещението на жилището.

Вътрешният министър уточни, че към момента не се потвърждава информацията за връзка между служител на МВР и един от задържаните по случая. "Месеци наред се борим да възстановим авторитета на полицейските служители и доверието в нашата работа", подчерта той и беше категоричен, че при установени нарушения ще бъде потърсена отговорност.

Според вътрешния министър политическите сили, които имат представители в Общинската избирателна комисия, трябва да дадат обяснение за отстраняването на кмета на Варна.

"Има много материали, свързани с кмета, свързани и с хора, които по някакъв начин са опитвали да интервенират спрямо него. Работи се и по едните, работи се и по другите", допълни още министър Демерджиев.

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