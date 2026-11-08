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Състоянието на държавния бюджет не позволява в момента повишение на възнагражденията, особено в секторите отбрана и сигурност. Служителите в тези сектори заслужават увеличение и ние ще направим всичко възможно още от следващия бюджет това да бъде факт. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. Той посочи, че е разговаряно със синдикатите многократно и според него липсата на увеличение на заплатите не е неочаквано за тях.

Бюджет 2027

Всички разумни хора в синдикатите разбират каква е ситуацията, каза министърът и подчерта, че ръководството заедно с тях взима тези решения.

Няма да съкращаваме униформени полицаи, посочи Демерджиев. По думите му има много други резерви, включително по отношение администрацията, и на хора, които не са с полицейски функции.

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Демерджиев коментира разследването на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди дни беше съобщено, че е открито оръжието на убийството , като по думите на министъра резултатите от експертизата са категорични. Още в деня след убийството ви казах, че ние сме убедени, че физическият извършител се намира в ареста и чака разглеждане на делото му, посочи министърът.

По отношение на информацията, че по разработка на отдел "Вътрешна сигурност" е арестуван полицай от столичната дирекция на полицията с подкуп от 500 евро, министърът коментира, че МВР е една от малкото системи в България, която сама прочиства хората, които не отговарят на стандартите. По думите му "Вътрешната сигурност" действа като имунна система и ще продължи да го прави, за да може и тази малка част от служителите които не възприема ценностите името сещам е че се длъжни и трябва да спазват закона.

По-рано днес Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност разследващ полицай при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за поискан и получен подкуп. Според събраните до момента доказателства в петък около 15:00 ч. в София, в района на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Тодор Александров", обвиняемият, в качеството си на длъжностно лице - разследващ полицай при СДВР, поискал и приел подкуп в размер на 500 евро.

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Министър Демерджиев бе в Пловдив по повод благотворителен турнир по кикбокс за набиране на средства за децата на загинали и пострадали по време на службата си в МВР. Инициативата обединява ръководството и служителите на Министерството на вътрешните работи, Българската федерация по кикбокс, спортисти, бизнес и общественици. За първи път ще се събират средства за наследниците на всички починали по време на службата си в структурите на министерството.

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