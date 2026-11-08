Настояваме правителството да осигури необходимите средства и да проведе реален диалог със синдикатите, казва лидерът на ДПС

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Достойното заплащане и социалните права на полицаите са отговорност на държавата към хората, посочи лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, публикувана във Фейсбук по повод професионалния празник на българската полиция - 8 ноември .

Пеевски изказа признателност на полицаите за смелостта, професионализма и всеотдайността, с които защитават живота, спокойствието и сигурността на хората. Зад вашата служба стоят риск, тежки дежурства и семейства, които споделят цената на дълга ви и държавата е длъжна да отвърне с уважение, достойни възнаграждения и сигурност за вас и близките ви. Недопустимо е през политическото ръководство на службите да бъдете превръщани в инструмент за мръсни партийни игри, написа Пеевски.

Изразявам пълната си подкрепа за исканията на Синдикалната федерация на служителите в МВР за увеличение на възнагражденията в Бюджет 2027 и защита на социалните права на служителите, които отвоювахме, за да имате сигурност и увереност при изпълнението на служебния си дълг, добави лидерът на ДПС.

Настояваме правителството да осигури необходимите средства и да проведе реален диалог със синдикатите. ДПС ще отстоява тази позиция и при обсъждането и приемането на Бюджета, пише още в позицията. ДПС винаги е отстоявало достойното заплащане и социалните придобивки на полицаите, военнослужещите и служителите в сектор "Сигурност". Винаги сме се противопоставяли на опитите да бъдат отлагани договорени увеличения, да бъдат намалявани възнаграждения и да бъдат отнемани права, ще бъдем последователни и днес, пише още в публикацията.

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