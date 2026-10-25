Рано сутринта в изборния ден бившият депутат от ГЕРБ написа на страницата си в социалната мрежа - "За пръв път от 30 години няма да гласувам"

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"Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!"

Това написа във Фейсбук бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев, след като станаха известни данните на социолозите за резултатите от президентските избори.

Рано сутринта в изборния ден Добрев написа на страницата си в социалната мрежа - "За пръв път от 30 години няма да гласувам".

Това бе и призивът, който той отправяше към симпатизантите на ГЕРБ от самото начало на кампанията, като в края на септември каза в ефира на БТВ - "Аз съм член на ГЕРБ, но дори новини не гледам. Не харесвам нито един от кандидатите за президент и за пръв път от 30 години няма да гласувам."

Добрев е известен в партия ГЕРБ като лицето на една от двете тенденции в нея за участие в президентските избори. Той смяташе, че ГЕРБ трябва да има свой кандидат, знаково за партията лице. На националното й съвещание в края на август Добрев изброи кои според него са достойни за кандидат-президенти от ГЕРБ - Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.

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Другата тенденция олицетвори депутатът Владислав Горанов. Той пък бе на мнение, че ГЕРБ не бива да издига кандидат, за да няма братоубийствени войни в дясно.

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