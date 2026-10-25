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"Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!"

Президентски избори 2026

Това написа във Фейсбук бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев, след като станаха известни данните на социолозите за резултатите от президентските избори.

Рано сутринта в изборния ден Добрев написа на страницата си в социалната мрежа - "За пръв път от 30 години няма да гласувам".

Това бе и призивът, който той отправяше към симпатизантите на ГЕРБ от самото начало на кампанията, като в края на септември каза в ефира на БТВ - "Аз съм член на ГЕРБ, но дори новини не гледам. Не харесвам нито един от кандидатите за президент и за пръв път от 30 години няма да гласувам."

Добрев е известен в партия ГЕРБ като лицето на една от двете тенденции в нея за участие в президентските избори. Той смяташе, че ГЕРБ трябва да има свой кандидат, знаково за партията лице. На националното й съвещание в края на август Добрев изброи кои според него са достойни за кандидат-президенти от ГЕРБ - Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.

Делян Добрев поиска Димитър Николов, Томислав Дончев или Росен Желязков за кандидат на ГЕРБ, но получи отказ
Виж още Делян Добрев поиска Димитър Николов, Томислав Дончев или Росен Желязков за кандидат на ГЕРБ, но получи отказ

Другата тенденция олицетвори депутатът Владислав Горанов. Той пък бе на мнение, че ГЕРБ не бива да издига кандидат, за да няма братоубийствени войни в дясно.

 
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