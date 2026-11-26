Средствата ще се инвестират в борсови фондове и ще могат да се използват след навършване на 60 години или по-рано при заболяване

889 Снимка: БТА

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"Демократична България" (ДБ) внесе законопроект за създаване на лични инвестиционни сметки за всички новородени български деца. Инициативата предвижда от 1 януари 2027 г. държавата да внася по 1000 евро в индивидуална сметка на всяко новородено дете. Това съобщи депутатът Йордан Тодоров на брифинг в парламента.

"Работим от над шест месеца по тази идея, която ще даде сигурност, финансова стабилност и по-висока инвестиционна култура за българските семейства", посочи Тодоров, цитиран от БТА.

Предложението предвижда първоначалната сума от 1000 евро да бъде инвестирана на световните финансови пазари и да се натрупва в продължение на 60 години. Средствата ще бъдат лични, наследяеми и неприкосновени.

"За период от 60 години номиналният размер на тези 1000 евро с растежа им ще бъде около 300 хил. евро, без да се добави нито стотинка от родител или работодател", обясни Йордан Тодоров.

Според представените от него разчети мярката ще струва на държавния бюджет малко над 50 млн. евро годишно.

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"Искаме държавата да създаде мобилно приложение, където всеки български родител да може да вижда тези средства как растат и с един клик да може да добавя средства в тази сметка. Средства в тази сметка могат да се добавят от родители, роднини и работодатели", каза Йордан Тодоров.

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Той посочи, че това са средства за най-трудния период в живота на един човек - този след 60 години.

Има такъв модел в САЩ, Германия, Гърция и Израел. Тези държави правят това в отговор на предизвикателствата пред пенсионните им системи, каза още Тодоров. Според него в България ще има и допълнителен ефект - повишаване на инвестиционната култура на гражданите. Ще търсим подкрепа за законопроекта от всички политически сили, заяви още депутатът от ДБ.

Владислав Панев коментира, че има двата ключови въпроса - къде ще се инвестират тези пари и кой ще ги инвестира и управлява. Изрично е записано, че ще бъдат инвестирани в борсови индексни фондове (ETF) на развити капиталови пазари.

"Предвиждаме да бъде създаден Управителен съвет от представители на Министерството на финансите, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, които да инвестират или да изберат фонд мениджър, който да е един от най-големите пет или 10 в ЕС, за да бъде изключена всякаква вероятност тези пари да не бъдат управлявани по най-качествения начин", каза още Панев.

От ДБ допълниха, че в общия случай парите ще могат да се използват при навършване на 60-годишна възраст, но, ако се случи нещо непредвидено, има механизъм, при който парите могат да се ползват и в по-ранна възраст за лечение, при болест. "Парите могат да се ползват преди 60-ата година по правилата на втория стълб", уточни Йордан Тодоров.

От ДБ посочиха, че са разработили сайт, който онагледява законодателната инициатива за лични инвестиционни сметки за новородените - сметка "Бъдеще".

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