Според Ивайло Мирчев проектът е по-лош от на Жан Виденов, а истинският дефицит ще бъде 4,2%

1461 Снимка: БТА

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Правителството на лъжата представи бюджета на страшното свличане, заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев в Народното събрание по повод представения проект на Закон за държавния бюджет за 2027 година от финансовия министър Гълъб Донев.

По същия начин, по който излъгаха, че не са предлагали на Европейската комисия (ЕК) да сложат ръка върху пенсиите на пет милиона българи, днес излъгаха за част от параметрите на бюджета, каза Мирчев, цитиран от БТА. Беше ни представен бюджетен дефицит от 3,5%, истинският бюджетен дефицит ще бъде 4,2%, заяви Мирчев.

Беше нарисувана една розова картина на бъдещо страхотно-индустриално развитие, вместо това ни беше представен спад на ръста на брутния вътрешен продукт. Беше обяснено, че България ще бъде със здрави финанси, вместо това ни бяха представени нови девет милиарда евро дълг - това е бюджет на страшното свличане, каза Мирчев. Той коментира, че това е по-лош бюджет от бюджета на Жан Виденов. "Хората, които тогава фалираха България, искат отново ние да влезем в спирала от дългове, на големи бюджетни дефицити, на нисък ръст на брутния вътрешен продукт."

"Това е бюджет на тежка зима - зима на излъганите надежди, защото хората очакваха по-добри цени, а ще получат тежко нарастване на инфлацията заради огромния дефицит", каза народният представител от ДБ Мартин Димитров.

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"Когато комбинираш голям дефицит, който води до инфлация, изземване от гражданите под формата на данъци за два милиарда евро, с високи цени на петрола заради двете войни, с високи глоби - зимата става истински тежка и брутална", каза Димитров. По думите му това, което ще се случи на българските семейства тази зима, са високи цени, трудности, инфлация и огромно задлъжняване. Проблемът е, че част от инфлацията директно се произвежда и е резултат от действията на правителството, допълни депутатът.

Димитров коментира протестите от декември 2025 г. срещу бюджета и заяви "уникално нагло е, че на фона на всичко това дойде на власт кабинетът на Радев, който сега предлага още по-лоши бюджети. Това трябва да бъде спряно, защото сметката тази зима ще бъде платена от милиони български граждани под формата на по-високи цени, каза Димитров. Този бюджет не е за публикуване, по-добре не го показвайте, а го оттеглете, преработете и предложете бюджет с много по-нисък дефицит, за да може поне правителството да не произвежда инфлация, каза Мартин Димитров.

Няколко бюджетни процедури подред ние предлагаме как да бъде намален дефицитът, но нашето опасение е, че те припознават едни добри идеи обаче ще ги изпълняват неправилно и неефективно, както показват последните шест месеца, каза зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов. Дори малкото позитивни неща са трудни за изпълнение и не вярваме, че с начина, по който работи това правителство до момента, те ще бъдат изпълнени, каза Божанов.

На въпрос откъде има информация за реформа във втория стълб на пенсионното осигуряване Ивайло Мирчев отговори "Не ми я е дал Борисов, не съм комуникирал с Борисов, не ми я е дала Екатерина Захариева, не съм комуникирал с Екатерина Захариева, не ми е дал никой от ГЕРБ". Имаме информацията от доста загрижени за състоянието на бюджета в България хора от Брюксел, каза Мирчев.

Намирам за неуместни забележките на премиера Радев, че с това ние сме искали да прикрием скандала с докладите на Сметната палата. Трябва да му кажа, че ние с далаверите на ГЕРБ, на ДПС по отношение на магистралите и на пътните поръчки, сме се занимавали много пъти, включително и на протестите през декември 2025 г., докато той не смееше да слезе долу при протестиращите, каза Мирчев. С нашите действия смятаме, че предотвратихме огромна злоупотреба с пенсиите на пет милиона българи, заяви той.

Защо се налага ние като опозиция да показваме официална кореспонденция между българското правителство и ЕК, защо те на презентацията днес не си признаха в каква комуникация са били, попита Ивайло Мирчев.

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