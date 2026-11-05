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Очакваме бюджет на безпътицата, на който ще направим аутопсия парче по парче, заяви пред медиите в парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев. До него бяха другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов и Атанас Атанасов от ДСБ.

Парламентът

От властта вече заявиха, че проектът за държавен бюджет за следващата година ще бъде внесен в Народното събрание в петък, 6 ноември. Но по разчетите вече върви ожесточен политически спор.

Една от най-горещите теми са парите за втория пенсионен стълб, които според опозицията ще бъдат "национализирани". Според неофициална информация, медийно разгласена именно от Мирчев и Божанов, Министерството на финансите е обсъждало с Европейската комисия мярка, с която вноската за втора пенсия да бъде намалена наполовина (от 5% на 2,5% или 3%), като разликата се пренасочи директно към Националния осигурителен институт (НОИ).

"Току-що двама депутати от "Прогресивна България" - Константин Проданов и Стефан Белчев, казаха, че информацията, която ние изнесохме за втория стълб и опита на правителството да сложи ръка върху пенсиите на 5 000 000 българи, е фалшива новина. Според тях това може би е било само идея, по която експерти са комуникирали с представители на Европейската комисия", каза пред журналистите Мирчев.

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И добави: "Ние знаем кои са експертите - единият е бивш пилот на изтребител, а вторият - заместник-командир по политическата част (б.р. - имайки предвид премиера Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев). На тези двама експерти ще им дадем още 24 часа, за да излязат пред българските граждани и да им кажат, че ги излъгаха и се опитаха да сложат ръка върху пенсиите на хората. Но ние разкрихме всичко това!"

Ивайло Мирчев каза, че са изпратили писма до Европейската комисия и до Министерството на финансите с официално запитване за комуникацията, водена по повод бюджета за следващата година.

Според съпредседателя на ДБ "в последните 24 часа в Министерството на финансите се прекроява всичко и са в паника".

"Когато живеем в демократично общество е редно министър-председателят и министърът на финансите да излязат и да кажат водена ли е такава комуникация", каза в заключение Ивайло Мирчев.

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