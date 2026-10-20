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"Демократична България" настоява за извънредно заседание на парламента за палежа на антените на "Старлинк" край село Плана, на което премиерът Румен Радев да докладва какво е известно досега.

Парламентът

Депутатите от опозицията искат още по темата да бъдат изслушани и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на ДАНС Пламен Тончев.

"При изслушването в Народното събрание на 14 октомври 2026 г. Румен Радев призова председателя на ДАНС да не разкрива подробности с аргумент да не се попречи на разследването и увери, че ситуацията е под контрол. След това стана ясно, че заподозрените са напуснали страната. Това налага незабавно изясняване пред Народното събрание на хронологията на действията, евентуалните пропуски и отговорността за тях," смятат от ДБ.

Вчера съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев призова премиера Радев да отговори на всички въпроси, свързани със саботажа на антените, напомнят от пресцентъра на коалицията.

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"Това ли е контролът, с който успокояваше парламента Радев? На каква информация се основаваше увереността му? Дължат се отговори: Кога обвиняемите са напуснали страната и кога службите са разбрали? Какво е знаел Радев, когато обещаваше скорошен успех? Той настояваше депутатите да не получат подробности по време на изслушването. Сега лично дължи отговор," заяви Мирчев.

От ДБ са категорични, че посегателството срещу комуникационна инфраструктура засяга националната сигурност и способността на държавата да предотвратява и разкрива подобни действия. Затова е наложително властта да отговори на въпросите на българския парламент.

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