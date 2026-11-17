"Миротворческите" усилия на Радев и Йотова дават резултати - нови два кораба са потопени, изтъкват от "Продължаваме промяната"

1459 Снимка: БТА

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Заради новите атаки с дронове по търговски кораби от "Демократична България" (ДБ) настояха президентът да свика Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС), а от ГЕРБ нарекоха Черно море "най-опасното море в света, по-опасно и от Ормузкия проток".

В писмо до медиите от ДБ обръщат внимание и на руските искания на преговорите в Абу Даби и подчертават, че "КСНС трябва да потвърди недвусмислено: България отхвърля нови сфери на влияние и всяка договореност, която позволява на Кремъл да ограничава съюзническото присъствие и отбраната ни. Сигурността на България не може да се заменя с резерви, внушения и снишаване."

Депутатите от ГЕРБ Георг Георгиев и Христо Гаджев, които дадоха изявление пред журналисти в парламента няколко часа по-късно, не дадоха ясен отговор съгласни ли са с искането да се свика КСНС или не.

"Седми кораб потъна в Черно море близо до нашите брегове. Пак казвам - седми кораб, ние разбрахме за случилото се от медиите. Ако перефразираме - няма кораб, няма проблем. Това е в момента принципът на българското правителство", каза бившият външен министър Георг Георгиев.

Запитан за мнение по искането на ДБ президентът Йотова да свика консултативния съвет, Георгиев каза: "Хубаво е да има някаква реакция от президентската администрация."

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"Естествено, че не се повдига темата за това кой е замесен, за руската агресия, не се повдига изобщо темата за сигурността в Черноморския регион и по-точно за този мир, който така дълго знаехме, че правителството иска и налага в нашите териториални води, в нашата икономическа зона", каза още Георг Георгиев.

"В Абу Даби Москва настоява за връщане на съюзническото военно присъствие към конфигурацията от 1997 г., спиране на разширяването и военната дейност на НАТО в Източна Европа и прекратяване на западните оръжейни доставки за Украйна", посочват в писмото си от ДБ. Претенциите включват премахване на ядреното споделяне в НАТО и ограничения върху предоставянето на френска и британска ядрена защита на други европейски държави, подчертават от парламентарната група.

"Това е опит преговорите за Украйна да се превърнат в пазарлък за сигурността на цяла Европа. България е пряко засегната. Кремъл не може да определя кой има право да ни защитава и с какви средства. На този фон резервите на Радев към преамбюла на декларацията от Дъблин изискват конкретно обяснение. Настояваме да бъдат представени точните възражения. Поведението на Радев и Йотова показва опасно подценяване на риска. Неясните позиции и предпазливостта спрямо Кремъл правят България по-уязвима за натиск и отслабват доверието в решимостта ни да действаме със съюзниците.

"КСНС трябва да изслуша службите, военните и отговорните министри и да препоръча конкретни мерки за морска сигурност: постоянна координация с Румъния и Турция, противодронови способности и защита на корабоплаването и критичната инфраструктура. Правителството трябва да посочи срокове, отговорни институции и финансиране", се казва още в писмото на ДБ до медиите.

По същата тема се изказа във Фейсбук и председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

"Миротворческите" усилия на Радев и Йотова, с които подлъгаха стотици хиляди българи на изборите, дават резултати. Не каквито обещаваха. Нови два кораба в Черно море са потопени от руски дрон атаки само за два дни.

Политиката на окуражаване на войнолюбеца Путин, която Радев и Ѝотова въведоха, доближи войната опасно близо до българския черноморски бряг.

Очакваме обяснение от премиера Радев кога и как точно ще дойде мирът, а търговските кораби отново ще плават спокойно в нашата черноморска икономическа зона.

Редно е също президентът Йотова да обясни дали подкрепата й за Резолюцията на 20-ата Среща на върха на Международната организация на Франкофонията, в която Русия е посочена като военен агресор и която потвърждава териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници, е знак за промяна на начина, по който управниците виждат пътя към мира", написа той в социалната мрежа.

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