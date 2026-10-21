Йотова не е пригодна с тази своя преценка за заема поста на президент, заяви съпредседателят на "Да, България"

3500 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Илияна Йотова е помилвала и типичен представител на криминалния контингент - човек, който реже уши, и три пъти е осъждан за наркотици.

Такава информация изнесе пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", след като извънредното заседание на парламента по случая с помилването на "Петричкия Ескобар" бе провалено поради липса на кворум.

Заседанието бе предизвикано с подписка, инициирана от "Продължаваме промяната", подкрепена и от депутати от "Демократична България" и ГЕРБ-СДС. Това бе вторият опит на опозицията да предизвика разглеждане в пленарната зала на случая с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов от Йотова в качеството й на вицепремиер. Казусът бе поставен на 11 септември от лидера на ПП Асен Василев, който тогава призова Йотова да се оттегли от президентската надпревара.

От ПП също коментираха проваленото заседание и обявиха, че ще поискат свикване на извънредно заседание на парламента за следващата сряда относно казуса с помилвания Огнян Атанасов и друг наркодилър от Сливен. Извикали сме и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на това изслушване, за да каже какво прави полицията, посочи Асен Василев. "Става въпрос за Динко Лудия в Сливен, имаме помилване, където наркодилърът е хванат, осъден, пуснат от съда да се лекува и хванат втори път докато се лекува", обясни Василев. Той допълни още, че втория път съдът преценява, че е прекалено опасен и не го пуска, а по-късно пак е осъден. "Пак го осъждат и Йотова решава, че този човек трябва да бъде помилван", посочи Василев.

По-късно от ПП съобщиха, че вече са събрани подписи за извънредно заседание на парламента следващата сряда - 28 октомври, за двата случая на помилвани от Илияна Йотова търговци на наркотици - т.нар. Петрички Ескобар" и сливенския наркодилър с прякор "Динко Лудия".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Йотова не е пригодна с тази своя преценка за заема поста на президент, заяви пък съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Божанов даде свой прочит на това защо е провалена възможността да се осветят повече факти покрай помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов.

"Най-вероятно това нещо е една добре организирана схема и затова крият службите. Днес трябваше да изслушаме МВР, днес трябваше да изслушаме ДАНС, които да ни кажат или да отрекат дали тези хора са били секретни сътрудници на службите или на МВР, дали са участвали в контрабандни канали, покровителствани от службите - което е ролята на службите още от времето на Държавна сигурност, още от комунизма. И като наследници на комунизма, и като наследници на тези служби, които са дружали с тези служби дълги години, Йотова, Радев и мнозинството дължат отговори, нямат право да се крият и да опитват да скрият истината от българските граждани.", коментира Божанов.

"Днес управляващите липсваха, те не дойдоха на работа, а това, че един от опизицията е бил болен, мисля че не е проблемът днес", каза Божанов, отговаряйки на въпроса защо не всички народни представители от "Демократична България" и "Продължаваме промяната" са били в залата.

В момента събираме подписи за саботажните действия, но явно управляващите се притесняват техния кандидат някой да не го разстрои, но българските граждани виждат, че човек, който помилва системно наркотрафикенти не може да бъде президент, каза съ председателят на "Да, България", запитан ще направят ли опит за трети път да предизвикат заседание на парламента по случая с помилванията.

Подписката, която се събира в момента обаче е за подпалените антеки на "Старлинк" и за това, че извършителите са пуснати да избягат от страната, обясни Божанов. Според него властта "със своето снишаване и отказ да признае рисковете пред страната застрашава националната сигурност".

Не мисля, че е предизборна хватка това да се грижим българските деца да не бъдат тровени от наркотрафиканти, пускани от президента и хората около нея, каза Божанов в отговор на журналистически въпрос.

Според него Комисията за помилванията, която трябва да направи задълбочена преценка, е от хора, които "не са подходящи за тази работа". В нея има само един лекар, който никога не е практикувал, има партийни назначения, "калинки" и тези хора помилват едни наркотрафиканти, които уж са с онкозаболявания, за други получаваме информация, че не са помилвани, а са онкоболни с разсейки, добави Божанов Божанов.

Той бе запитан и как ще коментира думите на премиера Румен Радев, че опозицията иска да върне Пеевски и Борисов отново на власт Божанов. "Когато имаш 131 депутати не може да казваш - опозицията ми е виновна", отговори Божанов и обърна внимание, че цените се увеличават. Според него "още при първите протести властта толкова се е притеснила, че започна с мантрите на всички управляващи до момента - че искат да върнат на власт някой друг."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.