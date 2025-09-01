ДБ искат оставката на и.ф. шеф на ДАНС заради "руската хибридна атака" срещу самолета на ЕК
Атанас Атанасов настоява за спешно свикване на Съвета по сигурност към МС и изслушване на премиера в НС, а Ивайло Мирчев - за извънредно заседание на комисията за контрол над службите
От "Демократична България" поискаха оставки в ДАНС, спешно събиране на Съвета за сигурност към Министерския съвет, извънредно заседание на парламентарната комисия за контрол над службите и изслушване на премиера Росен Желязков в парламента. Това стана ясно от реакциите на лидера на ДСБ Атанас Атанасов и съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод предполагаемата руска атака спрямо навигацията на самолета на Урсула фон дер Лайен, докато каца на летището в Пловдив в неделя. Русия междувременно отрече да е намесена в заглушаването на заглушаването на GPS-сигнала.
Зам.-председателят на парламента Атанас Атанасов обаче е категоричен, че става въпрос за "руска хибридна атака" и настоя за отстраняването на временния шеф на ДАНС Деньо Денев, който оглавява контраразузнаването до назначаването на титуляр. По-рано съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че подкрепят намерението на президента Румен Радев да откаже да го назначи за постоянно на поста.
"Във връзка с хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив, лишавайки го от възможност да използва електронни навигационни средства при кацането си на летището и застрашавайки по този начин живота и здравето на главата на изпълнителната власт на ЕС, призовавам за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност", заяви във Фейсбук Атанасов.
Председателят на комисията за контрол над спецслужбите поиска още в сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, "включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната".
На свой ред коалиционният му партньор в "Демократична България" Ивайло Мирчев призова също в социалната мрежа за спешно свикване на комисията по контрол на службите, защото, според него него, е безпредметно Съветът по сигурността към премиера да се събира. "Никакви съвети по сигурността няма да намерят решение", категоричен е Мирчев.
Той също отправи критики към ДАНС, където, по думите му "няма достатъчно подготвени хора". Службата се отказала да придобие системата Галилео, а отделно в самата ДАНС работата по Русия е практически спряла или се възпрепятства с всички сили, твърди Ивайло Мирчев.
И изрежда въпроси, отправено към контраразузнаването.
- Какво е нивото на сътрудничеството с партньорските служби?
- Как са защитени летищата ни?
- Какви налични отбранителни системи има за защита на обекти от националната сигурност?