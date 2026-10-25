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"Има огромен срив на доверие към управляващите, властта не се справя, не знаят какво правят."

Президентски избори 2026

Така съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира резултатите от първия тур на президентските избори.

Той застана пред медиите заедно с другия съпредседател на ДБ Ивайло Мирчев и лидера на ДСБ Радан Кънев.

"Има огромен срив на доверие на избирателите относно управляващите", допълни съпредседателят на ДБ Божидар Божанов за рекордно ниската избирателна активност. Той посочи, че Илияна Йотова е получила около 900 000 гласа по-малко, отколкото "Прогресивна България" получи на последните избори. По думите му това е много ясен знак от страна на българските граждани за "несправянете с проблемите, пред които тя е изправена", посочи Божидар Божанов.

"Това е първото полувреме, предстои още по-трудно второ полувреме - постоянен фокус, активна работа и сериозен дебат, който да представи позициите им пред българските граждани. Подкрепа трябва да се търси именно от българските граждани", каза още той.

На тези избори демократите на България бяха силно подценени, изтъкна пък Радан Кънев.

"Ние видяхме една сериозна мобилизация на фона на крайно грозна, негативна, разделяща кампания от действащия президент, мобилизация на хората, които искат силна, европейска България, на хора, които искат България да бъде европейска държава с баланс на властите, които искат коректив на едноличната, изпълнителна власт", каза още Кънев.

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