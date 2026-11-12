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От "Демократична България" и ДПС критикуваха остро замразяването на парите за личните асистенти с предлаганите от мнозинството промени в Закона за личната помощ. Двете парламентарни групи дадоха отделни изявления пред медиите в парламента.

"Не се прави така - по тъмно, през депутати, без обществено обсъждане. Плащанията за личните асистенти се замразяват, а е напълно възможно и да бъдат намалени. Променят се договорите на личните асистенти и няма никаква яснота какви права ще бъдат защитени. Не беше дадена никаква възможност на майките на деца с увреждания да се включат в този дебат. Това е безобразие, на което ние ще се противопоставим", заяви Елисавета Белобрадова от "Демократична България".

Малко по-късно зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри заяви, че те ще настояват да бъде оттеглен проектът за промени в Закона за личната помощ. Според нея "Прогресивна България" "не може да пипа майките".

"Искам да изразя огромното си възмущение относно отношението към личните асистенти и най-уязвимите групи", каза още Сабри. По нейните думи законопроектът посяга на най-уязвимите, на достойнството на личните асистенти.

"Нима това трябва да се случва точно сега, когато държавата е в толкова ужасно състояние? Къде е защитата на уязвимите групи", попита риторично Сабри.

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На брифинга на ДБ бе засегната и друга тема - за промените в Закона за здравето. Коментираха ги народните представители Катя Панева и д-р Александър Симидчиев.

"Тези промени засягат начина, по който ТЕЛК и НЕЛК определят процента на увреждане и необходимостта от чужда помощ. Електронното направление и обменът на информация ще улеснят процеса. Особено важна е комплексната оценка, защото тя отчита как увреждането се отразява на ежедневието и работата на човека", заяви Катя Панева, заместник-председател на Комисията по здравеопазването.

"България отдавна трябваше да въведе този подход, но предложението стъпва само частично върху Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация. В този вид оценката няма да работи правилно. Методиката не е представена публично и не е обсъдена с хората, които ще бъдат пряко засегнати. Шест месеца са крайно недостатъчни за обучение на експертите, а остава неясно как ще се гарантира, че оценяването ще се извършва по един и същ начин в цялата страна. Затова настояваме методиката да бъде представена публично и обсъдена със засегнатите хора", подчерта Панева.

"Законопроектът взима международния класификатор, без да взима логиката. Функционалната оценка се прави на базата на бъдеща методика, която се записва в карта, а решението продължава да се взима по процент, изчислен на базата на таблица с диагнози, както беше досега. Ако картата не влияе на резултата, тя ще бъде просто поредният формуляр. Законопроектът на ПБ за ТЕЛК трябва да бъде част от една системна политика на това управление", допълни д-р Симидчиев.

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