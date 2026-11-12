Държавата готви мащабна реформа с интелигентни системи за безопасност по магистралите
Целта е контролът на пътя да се случва в реално време, а тол системата да промени изцяло своята функция и от инструмент за глоби да стане система за управление и безопасност на движението
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Държавата подготвя мащабна реформа за подобряване на пътната безопасност, която предвижда внедряване на интелигентни системи за ранно предупреждение по магистралите и изграждане на единна структура за дигитален контрол на трафика в реално време. Това стана известно от казаното от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в студиото на "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR.
Войната по пътищата
Шишков повтори, че Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) подготвя нова обществена поръчка за проектиране и изграждане на интелигентна транспортна система, а средствата са заложени в проектобюджета за 2027 г., без да уточни размера им.
Предвижда се създаването на изцяло нова структура, която да обедини капацитета на тол управлението, Министерството на транспорта и МВР. Целта е контролът на пътя да се случва в реално време, а тол системата да промени изцяло своята функция и от инструмент за глоби да стане система за управление и безопасност на движението.
Министър Шишков посочи, че за осъществяването на тази промяна, която се планира да приключи до средата на следващата година, са необходими законодателни изменения.
Министърът не изключи двете верижни катастрофи със загинали на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" да са резултат както от несъобразената скорост на шофьорите, така и от липсата на интелигентни системи за управление на трафика, които да предупреждават водачите в реално време за опасности на магистралата.
"Няма как да знаем дали е могло да бъде предотвратена (катастрофите бел. реп.) или не, тъй като очевидно и шофьорите са карали с несъобразена скорост. Какво обаче е трябвало да направи държавата във времето назад, което ние в момента сме се подготвили и започваме да правим - това са две различни неща. Това, което трябва да направим, каквото го има в цял свят - това са интелигентните системи, които да могат да предупреждават за всякакви проблеми, които са на магистралата", коментира министърът.
Той отново каза, че първоначалните огледи на експертите показват, че настилката и маркировката в участъка на катастрофата са в задоволително състояние, като допълни, че последният частичен ремонт там е правен и разплатен в края на 2023 г.
Министърът отхвърли критиките на опозицията, определяйки ги като опит за прехвърляне на отговорност от хората, управлявали сектора с години.
Шишков подчерта, че в България реално няма нито една напълно завършена и пълноценна магистрала. По думите му изходът за бързо изграждане на новите магистрали е влагането на средства в проектиране и привличането на частен капитал чрез концесии.