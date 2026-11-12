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Държавата подготвя мащабна реформа за подобряване на пътната безопасност, която предвижда внедряване на интелигентни системи за ранно предупреждение по магистралите и изграждане на единна структура за дигитален контрол на трафика в реално време. Това стана известно от казаното от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в студиото на "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR.

Войната по пътищата

Шишков повтори, че Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) подготвя нова обществена поръчка за проектиране и изграждане на интелигентна транспортна система, а средствата са заложени в проектобюджета за 2027 г., без да уточни размера им.

Предвижда се създаването на изцяло нова структура, която да обедини капацитета на тол управлението, Министерството на транспорта и МВР. Целта е контролът на пътя да се случва в реално време, а тол системата да промени изцяло своята функция и от инструмент за глоби да стане система за управление и безопасност на движението.

Министър Шишков посочи, че за осъществяването на тази промяна, която се планира да приключи до средата на следващата година, са необходими законодателни изменения.

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Министърът не изключи двете верижни катастрофи със загинали на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" да са резултат както от несъобразената скорост на шофьорите, така и от липсата на интелигентни системи за управление на трафика, които да предупреждават водачите в реално време за опасности на магистралата.

"Няма как да знаем дали е могло да бъде предотвратена (катастрофите бел. реп.) или не, тъй като очевидно и шофьорите са карали с несъобразена скорост. Какво обаче е трябвало да направи държавата във времето назад, което ние в момента сме се подготвили и започваме да правим - това са две различни неща. Това, което трябва да направим, каквото го има в цял свят - това са интелигентните системи, които да могат да предупреждават за всякакви проблеми, които са на магистралата", коментира министърът.

Той отново каза, че първоначалните огледи на експертите показват, че настилката и маркировката в участъка на катастрофата са в задоволително състояние, като допълни, че последният частичен ремонт там е правен и разплатен в края на 2023 г.

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Министърът отхвърли критиките на опозицията, определяйки ги като опит за прехвърляне на отговорност от хората, управлявали сектора с години.

Шишков подчерта, че в България реално няма нито една напълно завършена и пълноценна магистрала. По думите му изходът за бързо изграждане на новите магистрали е влагането на средства в проектиране и привличането на частен капитал чрез концесии.

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