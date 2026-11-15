"Въвличането на агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо", заявиха в позиция от службата

4257 Снимка: БТА

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Държавната агенция за национална сигурност излезе с официално изявление по скандала с Ива Михайлова и отрече нейното твърдение, че е била притискана от техни агенти, прозвучало от аудиозапис на телефонен разговор между нея и ютубъра Станислав Цанов. Впоследствие той публикува разговора в канала си, а от "Да, България" поискаха оставката на шефа на ДАНС Пламен Тончев.

По-късно в изявление във "Фейсбук" самата Ива Михайлова обяви, че никой в България не я е притискал и не желае да я въвличат в политически спорове.

От ДАНС също категорично отрекоха да са осъществявали някаква преса над младата жена.

"Във връзка с разпространен на 14 октомври 2026 г. в предаване в YouTube (Ютюб) запис и последвали коментари за оказване на натиск от страна на служители на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) над българска гражданка, заявяваме, че служители на държавната агенция не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка по какъвто и да било повод", заявиха в позиция на ДАНС, разпространена до медиите.

От службата предупреждават, че раздухването на скандала пречи на първо място на възможността на сънародничката ни Ива Михайлова да се излекува и пряко засяга съдбата й.

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"Въвличането на агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо. Тези действия нанасят вреда на обективното разрешаване на казус, засягащ здравето и съдбата на български гражданин, подчертаха от ДАНС.

"Агенцията осъществява дейността си при стриктно спазване на законово определените ѝ правомощия, в защита на националната сигурност на България, конституционния ред и сигурността на българските граждани. ДАНС няма да допусне името и авторитетът на институцията да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения. Агенцията остава последователна в изпълнението на своите законоустановени функции с професионализъм, обективност и институционална отговорност", заявиха още от държаната агенция.

Имаме достатъчно информация, че по случая с Ива Михайлова е имало наистина силно взаимодействие с българските служби и с ДАНС, каза по-рано днес съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев.

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