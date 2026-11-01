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Резултатите от изборите за президент показват, че има промяна политическа ситуация в страната. Това обяви в студиото на NOVA политологът Даниел Смилов минути след излизането на първите резултати от балотажа за президент. Според данни на "Мяра" от екзитпол към 19:00 часа сегашният държавен глава Илияна Йотова води с 51.1 на сто от гласовете срещу 44.6 процента за претендента Андрей Гюров.

Президентски избори 2026

"Интересни резултати. Има променена политическа ситуация в страната. Нямаме повторение на изборите от април месец. Има някаква ерозия в подкрепата за "Прогресивна България". На тях всъщност им трябваха гласовете на "Възраждане", поне математически засега изглежда така. И тази проевропейска опозиция, която механично можем да съберем - тя не представлява нещо, което потенциално може да се превърне в коалиция, но така или иначе поне като бройка се е поизравнила с ПБ", коментитра Даниел Смилов.

Попитан дали можем да говорим за "сглобка", предвид това, че понятието се използва активно от премиера Румен Радев, той отвърна:

"Не мисля, че можем да говорим за сглобка, но има промяна в балансите между политическите партии и това прави политическия сезон, който сега се задава, доста интересен. Защото, от една страна, беше казано, че се натрупват проблеми - цените, външнополитически, защитата на страната и така нататък. От друга страна, ние имаме ерозия в подкрепата на управляващите, която е безспорна. Сега, как точно ще се изчисли, е отделен въпрос, защото и данните, които получаваме, се менят доста съществено през цялото време. Така че може да оставим крайната оценка за малко по-късно, но фактът на ерозията мисля, че може да бъде отчетен още сега", каза Смилов.

Според него сега управлението влиза в трудна ситуация, защото "сега цялата власт, включително президентска, изпълнителна, ще бъде концентрирана в тях". 

Смилов не скри, че вижда това като "доста трудна задача пред министър-председателя".

"От една страна е хубаво, разбира се, от негова гледна точка, че успяха да спечелят изборите, но при тази ниска активност и в ситуацията, която описах, на практика ще има доста трудности", завърши Даниел Смилов.

 
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