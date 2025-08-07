От партията призовават МС да съгласува действията си с Националното сдружение на общините, вместо да прехвърля топката на парламента

Снимка: БТА

"Да, България" настоява, "вместо да абдикира от отговорност и да я прехвърля на парламента", Министерският съвет да прехвърли безвъзмездно на общините имотите с отпаднала необходимост след актуализация на списъка от 4400 обекта. Това да бъде направено със съдействието на Национално сдружение на общините в Република България и след консултации с представители на местната власт, гласи позиция на формацията.

Поводът за реакцията е решението на кабинета "Желязков" да предложи Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост, и върху имоти - собственост на държавни публични предприятия, за одобрение от Народното събрание. Освен това правителството ще предложи на народните представители да приемат мораториум върху продажбата им, докато не се произнесат.

Според "Да, България" актуализирането на списъка с имоти трябва да става и на база на подробни критерии за определяне на отпаднала необходимост, както и мотиви за включване в програмата за всеки обект и след публикуване на подробна методика за определяне на начална цена за тръжните процедури. От политическата сила смятат за необходимо данните да са в отворен формат с цел по-лесен анализ, повишена прозрачност и широка обществена информираност.

Недопустимо е Министерският съвет да бяга от отговорността за разпореждане с държавни имоти и да прехвърля топката на Народното събрание, се посочва в позицията.

"През последните два месеца, непосредствено след първоначалното публикуване на списъка с над 4400 държавни имоти с отпаднала необходимост, представителите на "Да, България" в Народното събрание, местната власт и наши активисти предприеха редица действия за публично и задълбочено обсъждане на предложените за продажба имоти", посочват от партията, цитира ги БТА.

Според "Да, България въпросната програма е белязана от смущаваща липса на процедури, критерии и контрол. За партията най-смущаващо е отсъствието в този процес на сътрудничество между държавата и българските общини. "Никой не се е сетил да попита местната власт, добавят от "Да, България". От ПП пък подеха петиция срещу продажбата на тези държавни имоти.

По повод отказа на правителството да ги продава чрез търг, депутатът от ГЕРБ Делян Добрев обвини ПП-ДБ, че с шума, който са вдигнали около държавните имоти с отпаднала необходимост, спъват развитието на държавата за пореден път и ги обричат на продължаващо рушене и обитаване от наркомани, вместо в бюджета да постъпят средства от продажбата им. Добрев разкритикува и кабинета "Желязков", че не е проявил решителност, за да доведе докрай намерението си, а се е огънал след реакцията на опозицията.

