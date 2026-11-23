Докато е бил в ареста, кметът на Варна е ползвал платен отпуск, но дните не са му стигнали, за да покрие целия период, обявиха от формацията

70 Снимка: БТА

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Нов опит за заличаване на избора на хората! Общинската избирателна комисия във Варна отстрани демократично избрания кмет на града Благомир Коцев. Мотивът им е използван отпуск в периода, в който той бе държан незаконно в софийския арест. Това написаха от "Да, България" в позиция, публикувана във Фейсбук, по повод предсрочното прекратяване на пълномощията на градоначалника Благомир Коцев и анулирането на удостоверението му за избор.

Причината са два сигнала, подадени до ОИК през миналата година, свързани с отпуска, който Коцев е ползвал след ареста си на 8 юли.

"Докато е бил в ареста, Благомир Коцев е ползвал платен отпуск, но дните не са му стигнали, за да покрие целия период. Вече има съдебно произнасяне за незаконността на полицейското му задържане. Прокуратурата е връщана от съда на поправителен за работата си по обвиненията срещу Коцев. Ако държавата те е задържала незаконно, прокуратурата се използва за политическа бухалка, а не си върши работата, и заради това не си могъл да ходиш на работа, може ли след това същата държава да те отстрани от поста ти, за който си избран с гласовете на десетки хиляди граждани, точно защото си отсъствал? Това е същината на казуса, по който предстои да се произнесе съдът при обжалване", написаха от "Да, България".

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Решението на Общинската избирателна комисия в морския град предизвика реакции и от "Продължаваме промяната", и от ГЕРБ.

"Мафията отвръща на удара!", заявиха от ПП - политическата партия, която издигна Благомир Коцев за градоначалник.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък поиска оставките на представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия във Варна и се разграничи от гласуването им във връзка с мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

"Бойко Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град. Напомняме, че на свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна", написаха от партията на бившия премиер.

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