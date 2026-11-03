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От "Да, България" обвиниха, че управляващите от "Прогресивна България" се готвят да национализират втората пенсия по тъй нареченото задължително доброволно пенсионно осигуряване.

Бюджет 2027

"Поредни скандално действия на властта - получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита", заяви във "Фейсбук" Божидар Божанов.

"Вместо стимули за икономиката и за капиталовия пазар - повече пари се насочват към държавата. Вместо оптимизация на разходите - натягане на приходната част. Това може да даде краткосрочен резултат за запушване на дупки, но дългосрочно е натискане на газта към пропастта", заяви още съпредседателят на "Да, България".

По информация на "24 часа", позовавайки се на свои източници в Министерството на финансите, съобщава, че проектобюджетът за 2027 година предвижда осигуровката на втория стълб от 5% да стане 2,5%.

Това означава, че парите, които постъпват в партидите на хората в универсалните пенсионни фондове, ще намалеят на половина. В тях са осигурени над 4 млн. души.

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Според информацията на "24 часа" сметките на МФ показват, че така в НОИ ще влязат допълнително 1 млрд. евро, които няма да отидат в личните партиди за пенсия.

Досега натрупаните пари по партидите на хората няма да бъдат пипани.

"От вас чувам и нямам представа. Не мога да коментирам", е казал в отговор на медията председателят на бюджетната комисия в НС Константин Проданов от ПБ.

По-рано стана ясно, че мнозинството ще представи макрорамката на Бюджет 2027 в петък, съобщи лидерът на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов. 

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