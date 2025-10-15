Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов внесоха сигнал до вътрешния министър Даниел Митов, Върховна касационна прокуратура и Комисията за противодействие на корупцията, във връзка с множеството сведения за купуване на гласове на проведените тази неделя избори за Общински съвет в Община Пазарджик.

От "Да, България" искат институциите да извършат всеобхватна и всестранна проверка за установяване по ясен и категоричен начин на всички обстоятелства и злоупотреби, много от които бяха излъчвани в реално време по национални телевизии и в социалните мрежи. Най-фрапиращите кадри бяха от с. Огняново, посочват от партията.

От формацията настояват за разследване и ясна информация на конкретни въпроси, включително:

"Беше ли целесъобразно и законосъобразно при задържането на въпросните лица по реда и при условията на чл.155 от НПК да бъде извършен оглед на местопроизшествието? Следваше ли да бъде извършено на основание чл.159 от НПК претърсване и изземване на колите и личен обиск на задържаните лица по реда на НПК?"

Настояваме компетентните органи да проверят има ли данни за закононарушение и престъпление в извършеното претърсване на автомобилите и личния обиск на установените лица, както и изземване на списъците с лицата в придобилия публичност червен тефтер, намерен у едно от лицата, които действия явно не са по реда на НПК, респективно, защо от тях не следва логичното последващо действие, а именно образуване на досъдебно производство, гласи сигналът.

Налични ли са в МВР или друга компетентна инстититуция описание на купюрите с 50-левови копюри, колко на брой са те и установено ли е чия собственост са? Какъв е законния произход на тези банкноти?, е един от въпросите, които задават от ДБ.

Двамата съпредседатели на партията питат още дали са вписани имената на присъстващите на място свидетели и разпитани ли са те.

"Законосъобразно ли са действали служителите на място, които веднага преценяват, че няма данни за извършено престъпление и толкова бързо може ли да се извърши проверка при липсата на воля и желание за събиране на доказателства?", настояват да разберат Божанов и Мирчев от компетентните органи.

Що се отнася до КПК, предвид риска частни интереси да влияят върху свободното формиране на избирателната воля, от партията смятат за необходимо Комисията да бъде ангажирана с цялостна проверка по Закона за противодействие на корупцията.

За целта да изиска от МВР, прокуратурата и други органи всички относими материали, да проследи произхода и движението на установените парични средства и евентуални облагодетелствания, извърши съпоставка с декларациите за имущество и интереси на евентуално замесени публични длъжностни лица, анализира наличието на конфликт на интереси, корупционен натиск или зависимости, установи каналите на финансиране (ако има такива) и възможни посредници и предприеме съответните административни мерки и санкции.

"Проверка от страна КПК е ключова за защита на правата на хората, защото корупционният натиск върху изборния процес подкопава свободата на избора, засяга равенството и достойнството на избирателите, и лишава гражданите от ефективна защита срещу злоупотреби", заявяват от партията в подадения сигнал.

