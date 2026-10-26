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Чуждите агенции коментират президентския вот у нас, като акцентират на политическата ситуация, на фона на която се е провело гласуването за президент и вицепрезидент, като описват политическия произход на двамата кандидати за балотажа и отражението на ескалиралата война на терена на Черно море.

Президентски избори 2026

Президентските избори в България не излъчиха победител и следващият държавен глава ще бъде определен на балотаж, предаде Асошиейтед Прес. На фона на рекордно ниска избирателна активност, която наблюдатели обясняват с широко разпространеното недоверие към политиците и произтичащата от него апатия сред избирателите, на 1 ноември предстои силно поляризиран сблъсък между две коренно различни политически визии.

Българският президент Илиана Йотова излезе начело, но не успя да спечели абсолютно мнозинство според екзитполовете, което означава, че ще се изправи на балотаж срещу прозападния си съперник Андрей Гюров, отбеляза ДПА.

Предстои да се види дали Гюров ще успее да привлече допълнителни гласове на втория тур и колко ще бъдат те. Петдесетгодишният кандидат се ползва с подкрепата на реформаторски настроената либерално-консервативна опозиция. Не е ясно също как ще се разпределят на балотажа гласовете, подадени за отпадналите кандидати. Шестдесет и две годишната Йотова, бивш евродепутат от групата на социалистите, заема най-високия държавен пост в България едва от края на януари, когато Румен Радев подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, допълни ДПА.

Разликата се топи при 30,71% обработени протоколи: Йотова води с 34,8%, Гюров - 31,7%
Виж още Разликата се топи при 30,71% обработени протоколи: Йотова води с 34,8%, Гюров - 31,7%

Ако Йотова спечели, тя ще стане първата излъчена чрез избори жена президент на България, посочи Ройтерс.

Без да поставя под въпрос принадлежността на България към ЕС и НАТО, Йотова критикува продължаването на военната помощ за Украйна и призовава за преговори между Москва и Киев на фона на все по-осезаемите последици, които българите изпитват от войната в непосредствена близост до страната им, отбеляза Франс Прес.

Ескалацията в Черно море налива 7,2% на Костадинов, 5,5% на Гюров, и 4,6% на Йотова
Виж още Ескалацията в Черно море налива 7,2% на Костадинов, 5,5% на Гюров, и 4,6% на Йотова

Предизборната кампания бе съсредоточена до голяма степен върху руското нахлуване в Украйна и разширяването на бойните действия в Черно море, където неотдавнашните нападения с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие засилиха опасенията за сигурността в страната.

Кандидатите се опитаха също така да отговорят на обществените тревоги, свързани с поскъпването на енергията и инфлацията, тъй като много семейства, особено в селските райони, трудно свързват двата края, написа още Асошиейтед Прес.

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