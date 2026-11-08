Вътрешният министър призова служителите на МВР да носят униформата с гордост, Борисов настоя за независимост от политически натиск, а Пеевски предупреди да не стават инструмент за "мръсни партийни игри"

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Иван Демерджиев, Бойко Борисов и Делян Пеевски отправиха поздравления към българските полицаи по повод професионалния им празник - 8 ноември, Архангеловден. В посланията си тримата поставиха акцент върху различни предизвикателства пред системата на МВР - риска, който служителите поемат ежедневно, необходимостта от независимост от политически натиск и осигуряването на достойно заплащане и социална защита.

В публикация във Фейсбук Иван Демерджиев заяви, че българската полиция всеки ден влиза в битка с престъпността - нерядко с риск за живота си.

"Днес ние не отбелязваме професионален празник, защото полицай не може да бъде професия - това не е длъжност, а е призвание, написа той. Това призвание често излага на риск, но полицаите продължават да изпълняват задълженията си въпреки това, често - с риск за живота си, добави Демерджиев.

Министърът отбеляза, че днес е голям празник, не само за МВР, но за всички християни - Архангеловден.

"Носете униформата с гордост. Честта на пагона се защитава всеки ден от всеки от вас. Аз всеки ден виждам как не подминавате бедите, как помагате дори там, където не сте задължени, вижда го и цялото общество", каза министър Демерджиев на полицаите.

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също поздрави българските полицаи, като акцентира върху необходимостта от професионална независимост на службите и подкрепа от страна на държавата.

"Сигурността на гражданите започва със силна, професионална и независима от политически натиск полиция", заяви Борисов във Фейсбук.

По думите му държавата има задължение да осигурява необходимите условия за работа на служителите на МВР и да проявява уважение към труда им.

"Държавата дължи на служителите на МВР уважение, подкрепа и ясна отговорност. Знам цената на тази професия", подчерта лидерът на ГЕРБ, който в миналото е заемал поста главен секретар на МВР.

"Респект към всички, които носят униформата с чест", допълни Борисов в поздравлението си.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски също отправи послание към служителите на реда, като постави акцент върху необходимостта от достойно заплащане, социална сигурност и защита на професионалните им права.

Наред с признателността към тяхната работа той отправи и остро предупреждение срещу политическата употреба на службите. "Недопустимо е, през политическото ръководство на службите, да бъдете превръщани в инструмент за мръсни партийни игри", написа още Пеевски.

"Недопустимо е правителството да прехвърля тежестта на финансовите проблеми върху хората, които денонощно пазят реда и закона. При растящи цени замразяването на заплатите означава прогресивно обедняване", отбеляза още лидерът на ДПС.

Според него е необходимо да бъдат осигурени средства за увеличение на възнагражденията на служителите на МВР в Бюджет 2027, както и да бъдат запазени социалните им придобивки.

Професионалният празник на българската полиция има над вековна история. За първи път той е отбелязан през 1924 г. по инициатива на тогавашния софийски градоначалник, о.з. подполковник Георги Кисьов. Идеята е подкрепена от министъра на вътрешните работи и народното здраве Иван Русев, а за покровител на полицията е избран свети Архангел Михаил.

След 1943 г. честването е прекъснато за десетилетия. През 1994 г. традицията е възобновена по предложение на Националния полицейски синдикат, а с решение на Министерския съвет от 29 януари 1999 г. Архангеловден официално е обявен за професионален празник на служителите от Национална служба "Полиция" на МВР.

Датата 8 ноември е свързана с християнския празник Събор на свети Архангел Михаил и останалите небесни безплътни сили. В православната традиция Архангел Михаил е символ на справедливостта, защитата и борбата срещу злото - ценности, които се свързват и с мисията на полицейските служители.

По традиция празникът се отбелязва с тържествени церемонии, награждаване на отличили се служители и отдаване на почит към полицаите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

Денят е повод за признание към хората, които ежедневно се грижат за обществения ред, противодействат на престъпността, оказват помощ при бедствия и извънредни ситуации и работят за сигурността на гражданите.

Посланията на Демерджиев, Борисов и Пеевски поставят на преден план както признателността към полицейския труд, така и въпросите за независимостта на институцията, условията на работа и социалната защита на служителите.

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